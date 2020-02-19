Телеканал «Türkmenistan Sport» на этой неделе покажет восемь матчей европейских футбольных чемпионатов

Телеканал «Türkmenistan Sport» продолжает вещание ведущих футбольных турниров Европы в прямом эфире. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.

На этой неделе туркменских зрителей ждут захватывающие матчи с участием лучших футбольных клубов Германии, Италии, Испании, таких как «Барселона», «Бавария», «Атлетико Мадрид», «Ювентус», «Милан» и других.

 

Дата Чемпионат Матч Время
1 22.02.2020 Немецкая футбольная Бундеслига «Бавария» – «Падерборн 07» 00:25
2  22.02.2020 Ла Лига «Барселона» – «Эйбар» 19:55
3 22.02.2020 Серия A СПАЛ – «Ювентус» 21:55
4  23.02.2020 Серия A «Фиорентина» – «Милан» 00:40
5  23.02.2020 Серия A «Дженоа» – «Лацио» 16:25
6 23.02.2020 Серия A «Аталанта» – «Сассуоло» 18:55
7  23.02.2020 Ла Лига «Хетафе» – «Севилья» 22:25
8   24.02.2020 Ла Лига «Атлетико Мадрид» – «Вильярреал» 00:55

 