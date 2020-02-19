Телеканал «Türkmenistan Sport» на этой неделе покажет восемь матчей европейских футбольных чемпионатов
Телеканал «Türkmenistan Sport» продолжает вещание ведущих футбольных турниров Европы в прямом эфире. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.
На этой неделе туркменских зрителей ждут захватывающие матчи с участием лучших футбольных клубов Германии, Италии, Испании, таких как «Барселона», «Бавария», «Атлетико Мадрид», «Ювентус», «Милан» и других.
|№
|Дата
|Чемпионат
|Матч
|Время
|1
|22.02.2020
|Немецкая футбольная Бундеслига
|«Бавария» – «Падерборн 07»
|00:25
|2
|22.02.2020
|Ла Лига
|«Барселона» – «Эйбар»
|19:55
|3
|22.02.2020
|Серия A
|СПАЛ – «Ювентус»
|21:55
|4
|23.02.2020
|Серия A
|«Фиорентина» – «Милан»
|00:40
|5
|23.02.2020
|Серия A
|«Дженоа» – «Лацио»
|16:25
|6
|23.02.2020
|Серия A
|«Аталанта» – «Сассуоло»
|18:55
|7
|23.02.2020
|Ла Лига
|«Хетафе» – «Севилья»
|22:25
|8
|24.02.2020
|Ла Лига
|«Атлетико Мадрид» – «Вильярреал»
|00:55