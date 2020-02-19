Телеканал «Türkmenistan Sport» на этой неделе покажет восемь матчей европейских футбольных чемпионатов

Телеканал «Türkmenistan Sport» продолжает вещание ведущих футбольных турниров Европы в прямом эфире. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.

На этой неделе туркменских зрителей ждут захватывающие матчи с участием лучших футбольных клубов Германии, Италии, Испании, таких как «Барселона», «Бавария», «Атлетико Мадрид», «Ювентус», «Милан» и других.