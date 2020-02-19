Состоялся визит Сердара Бердымухамедова в Республику Татарстан

Министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухамедов 17-18 февраля 2020 года посетил Республику Татарстан в рамках своего рабочего визита в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Mfa.gov.tm

В ходе визита прошли переговоры с Президентом Татарстана Р.Н.Миннихановым. Стороны обменялись мнениями по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества, в том числе, активизации взаимодействия в сфере строительства и промышленности. Во время встречи было отмечено, что благодаря позитивным контактам между Президентом Туркменистана и Президентом Республики Татарстан РФ, а также взаимному интересу к дальнейшему развитию полноформатного партнёрства, между Туркменистаном и Татарстаном налажены эффективные связи, охватывающие широкий спектр взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Татарстан является для Туркменистана надёжным партнёром по всем направлениям взаимодействия, в том числе, в сфере экономики и промышленного развития.

При участии делегации Туркменистана, а также представителей министерств и крупных предприятий Республики Татарстан состоялся круглый стол. Затем туркменская делегация под руководством Сердара Бердымухамедова посетила крупные промышленные и научно-производственные предприятия Республики Татарстан.

В ходе двусторонних переговоров с руководителями соответствующих министерств и ведущих строительно-промышленных компаний Татарстана, обсуждались актуальные аспекты диверсификации сотрудничества, прежде всего, вопросы внедрения передовых технологий, совершенствования промышленности и цифровизации экономики.

По итогам визита Министра промышленности и строительного производства Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Татарстан подписан ряд двусторонних документов, охватывающих сотрудничество по широкому кругу направлений с крупными научными и строительно-промышленными компаниями Татарстана.