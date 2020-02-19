Миграционная служба Туркменистана выдаёт визы в порту Туркменбаши по упрощённой системе в рамках соглашения с Азербайджаном

Сотрудники Государственной службы по миграции Туркменистана осуществляют выдачу виз в Международном порту Туркменбаши по упрощенной системе. Об этом сообщает Turkmenportal.com.

В ноябре 2018-ого года между Туркменистаном и Азербайджаном было заключено соглашение по поводу упрощения получения виз для международных и транзитных перевозчиков через территории двух стран. Оно было призвано содействовать повышению и улучшению транспортно-логистических перевозок и влиять на дальнейший объём грузоперевозок.

В рамках данного соглашения были введены следующие упрощения по визам:

— Оформление визы рассматривается в течение 4 рабочих дней (вместо 10 дней);

— Водительская виза выдается на 1 год (вместо 6 месяцев);

— Срок нахождение водителей в стране после въезда установлен до 30 дней (вместо 15);

— Водители, пребывающие больше 5 дней, берутся на учет до 15 дней, при необходимости учет продлевается до 30 дней (вместо учета строго до 15 дней).

Оформление виз в короткие сроки и увеличение минимального срока нахождения в стране по визе для грузовых автомобилей и водителей международных перевозок способствуют привлечению международных перевозчиков и увеличивают транзитных грузоперевозчиков, что будет способствовать развитию и увеличению торгово-экономических отношений в дальнейшем.

Результат визовых нововведений уже дает о себе знать: в 2019 году поток грузовых автомобилей увеличился на 38% по сравнению с 2018 годом, что является свидетельством эффективности введенных упрощений.