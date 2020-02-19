Главы Туркменистана и России отметили высокий уровень диалога

Президенты Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин 18 февраля в ходе телефонного разговора подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога. Лидеры двух стран также обменялись по приоритетным вопросам межгосударственных отношений, неизменно носящих дружественный, доверительный характер и выстраиваемых на принципах стратегического партнёрства. Об этом сообщает Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Также глава государства поздравил Владимира Путина с формированием нового состава Правительства Российской Федерации, пожелав всем его членам успехов в ответственной деятельности во имя дальнейшего прогресса и процветания народа России. Как отметил туркменский лидер, Туркменистан уделяет особое внимание расширению конструктивного диалога с Российской Федерацией как одному из приоритетных направлений в реализации своего внешнеполитического курса.

Далее главы государств обсудили ключевые векторы двустороннего сотрудничества, которое в последние годы получило новую динамику и успешно развивается по всему своему спектру. О приверженности Туркменистана и России полномасштабному взаимодействию на долгосрочной основе наглядно свидетельствуют договорённости, достигнутые на высшем уровне, и созданная солидная договорно-правовая база.

При этом констатировалось наличие внушительного потенциала для дальнейшей активизации и диверсификации торгово-экономического партнёрства, увеличения объёмов взаимного товарооборота, который в прошлом году вырос в 2,6 раза, стимулирования инвестиционной деятельности, выхода на новые взаимовыгодные проекты. Значимая роль в его реализации отводится совместной Межправительственной комиссии и регулярным контактам по линии деловых структур. Наряду с этим, отмечалась важность укрепления плодотворного гуманитарного диалога – в области образования, науки и культуры.

Конкретным примером успешного взаимозаинтересованного сотрудничества служат установившиеся тесные контакты между Туркменистаном и крупнейшими регионами и субъектами Российской Федерации, её ведущими промышленными и культурными центрами, партнёрство с которыми является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений. В их числе – Республика Татарстан, город Санкт-Петербург, Астраханская область и др. Так, недавно состоялся визит в Ашхабад представительной делегации города на Неве во главе с его губернатором, в ходе которого были проведены обстоятельные переговоры и подписаны документы о дальнейшем взаимодействии.

Российские бизнес-круги постоянно демонстрируют стремление расширить своё присутствие на перспективном туркменском рынке, где уже многие годы работает ряд известных компаний РФ.

В данном контексте Президент Владимир Путин выразил признательность своему туркменскому коллеге за деятельное внимание к активизации региональных связей, отвечающих обоюдным интересам.

Одной из тем беседы стала практическая реализация договорённостей, достигнутых в рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2019 году, и принятых в этот период документов, в числе которых – Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве, инициированная туркменской стороной.

Обменявшись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики, собеседники подчеркнули приверженность Туркменистана и Российской Федерации конструктивному партнёрству в рамках ООН и других авторитетных международных организаций в целях обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия.

Туркменский лидер пригласил своего российского коллегу принять участие в торжествах по случаю празднования 25-й годовщины нейтралитета Туркменистана.

Президенты выразили уверенность, что традиционный межгосударственный диалог, опирающийся на давние узы дружбы, добрососедства и обоюдную добрую волю, будет и впредь успешно развиваться, наполняясь новым содержанием, адресовав наилучшие пожелания народам двух стран.