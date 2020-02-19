В Ашхабаде прошла конференция посвящённая 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана

В Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана 18 февраля прошла научно-практическая конференция «Политика Нейтралитета и культура мира», посвященная празднованию 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана под лозунгом «Туркменистан – родина Нейтралитета» и ко Дню дипломатических работников Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В ходе конференции прошла выставка посвящённая 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и Дню дипломатических работников Туркменистана.

На конференции приняли участие руководители и сотрудники дипломатической службы Туркменистана, представители Института государства, права и демократии Туркменистана, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, преподаватели и студенты высших учебных заведений, представители общественных организаций нашей страны, а также представители национальных и аккредитованных в Туркменистане зарубежных средств массовой информации.

В начале конференции было зачитано поздравительное Обращение Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное участникам научно-практической конференции «Политика Нейтралитета и культура мира». В нем говорится, что усилия нашей родины, направленные на поддержание всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития находит большую поддержку в мировом сообществе.

На мероприятии выступили Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н.Герман, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане Е.Панова, Региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Р.Коменда, Региональный директор Международной организации по миграции З.Гаджиев а также страновой Директор в Туркменистане Фонда ООН в области народонаселения Джулия Валезе. Затем прозвучали выступления руководителей и преподавателей высших учебных заведений Туркменистана.

Выступавшие в ходе конференции отметили, что повестка дня тесно связанная с объявлением 2020 года «Туркменистан – родина Нейтралитета» является своевременной и, что «Концепция внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы» основывается на принципах взаимопонимания и взаимоуважения, которые являются ценным наследием предков туркменского народа.

Затем состоялось принятие Обращения к уважаемому Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени участников научно-практической конференции «Политика Нейтралитета и культура мира», в котором была выражена благодарность за особое внимание уделяемое вопросам дипломатической службы страны.

В завершении прошла церемония вручения дипломов Министерства иностранных дел Туркменистана молодым дипломатам и студентам выпускного курса Института международных отношений.