Президент Туркменистана провёл видеосовещание

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 февраля провёл совещание по цифровой видеосвязи при участии заместителя Председателя Кабинета Министров, курирующего АПК, хякимов велаятов и города Ашхабада. На повестку дня были вынесены актуальные вопросы государственной жизни и социально-экономического развития регионов и столицы. Об сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Первым на прямую видеосвязь глава государства вызвал хякима Ахалского велаята Я.Гурбанова, отчитавшегося о положении дел, в том числе о проводимых сезонных кампаниях, предпринимаемых мерах по уходу за посевами озимых зерновых, комплексной подготовке к весеннему севу хлопчатника, плодоовощных культур и картофеля.

В докладе прозвучала информация о ведущейся работе в животноводческой отрасли, планах по производству коконов тутового шелкопряда и организации массовой высадки деревьев. Руководитель администрации региона сообщил также о подготовке к торжествам, приуроченным к 25-летию постоянного нейтралитета нашего государства.

Резюмируя отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что на площадях, засеянных пшеницей, агротехнические мероприятия важно осуществлять согласно установленным нормам. Большое значение имеют своевременная вспашка и выравнивание отведённых под сельхозкультуры земельных площадей, отбор семенного материала и обеспечение техникой очередного посевного сезона, сказал глава государства.

Особый акцент был сделан на выполнении плановых заданий по производству коконов и оперативном решении всех имеющихся в этом направлении вопросов. Касаясь темы развития животноводческого комплекса велаята, туркменский лидер распорядился держать под контролем организацию на должном уровне окотной кампании, создание всех условий для работников данной сферы.

Отмечая значение предстоящей массовой озеленительной акции, Президент подчеркнул, что это мероприятие следует провести на комплексной основе и с учётом местных почвенно-климатических особенностей.

Говоря о важности своевременного выполнения задач по дальнейшей модернизации социально-бытовой инфраструктуры на местах, Президент распорядился держать под строгим контролем строительства нового современного административного центра Ахалского велаята и дал поручения по подготовке празднования 25-летия нейтралитета страны.

Затем Президент вызвал по цифровой видеосвязи хякима Балканского велаята Т.Атахаллыева, доложившего о ведущихся в западном регионе работах в АПК, в том числе на земледельческих угодьях.

Далее прозвучал отчёт о решении вопросов предстоящей окотной кампании в животноводческих хозяйствах велаята, условиях, создаваемых для проведения её на должном уровне.

Кроме того, сообщалось о реализуемых мерах в целях обеспечения своевременного завершения строительства объектов различного назначения, улучшения социально-бытовых условий жизни населения. Руководитель администрации региона проинформировал о предпринимаемых шагах для организационного проведения весенней озеленительной акции и праздничных мероприятий по случаю 25-летия постоянного нейтралитета страны.

Заслушав отчёт, глава государства заострил внимание на повышении эффективности проводимых в велаяте работ в различных сферах. Необходимо осуществлять надлежащий уход за озимыми зерновыми и всестороннюю качественную подготовку к весенней посевной, сказал Президент.

Глава государства, продолжая совещание, указал на необходимость держать в центре внимания выполнение планов по производству коконов и распорядился обеспечить проведение на должном уровне окотной кампании.

Президент руководителю велаятской администрации соответствующие поручения по подготовке к озеленительной акции. Неослабного контроля требует и положение дел на строительных площадках региона, в первую очередь, на объектах близ Туркменского озера «Алтын асыр», подчеркнул глава государства. Конкретные распоряжения были даны и по подготовке мероприятий, приуроченным к 25-й годовщине нейтралитета.

Рабочее совещание продолжилось отчётом хякима Дашогузского велаята Н.Назармырадова, который проинформировал о положении дел и темпах работ, осуществляемых в АПК, на строительных площадках, ходе модернизации социально-бытовой инфраструктуры региона. В частности, было доложено о подготовке к весеннему севу хлопчатника и других сельхозкультур, уходу за посевами озимых зерновых в соответствии с агротехническими нормами.

Прозвучала также информация о планах работ по производству коконов, об организации предстоящей окотной кампании. Наряду с этим, Президент был ознакомлен с подготовкой массовой высадки деревьев и праздничных торжеств, посвященных 25-летию нейтралитета.

Резюмируя отчёт, глава Туркменского государства отметил, что при проведении сельхозработ важно неукоснительно соблюдать агротехнические нормы и учитывать почвенно-климатические особенности региона.

Предстоящую окотную кампанию следует организовать на надлежащем уровне, продолжил глава государства, распорядившись создать все условия для животноводов в целях обеспечения сохранности и дальнейшего взращивания молодняка.

Остановившись на теме производства шелковичных коконов, Президент подчеркнул, что для выполнения договорных обязательств, важно уже сегодня отработать все имеющиеся вопросы, прежде всего, по обеспечению хозяйственных объединений греной.

Хякиму также были адресованы поручения по усилению темпов строительства объектов, возводимых в рамках реализации Национальной сельской программы, подготовке в регионе мероприятий, посвящённых 25-летию нейтралитета Туркменистана. Отдельное распоряжение касалось организации на высоком уровне весенней посадки деревьев.

Далее по цифровой видеосвязи хяким Лебапского велаята Ш.Амангелдиев отчитался о состоянии дел в регионе, в частности, предпринимаемых шагах по надлежащему уходу за земледельческими угодьями. В данном контексте прозвучала информация о подготовке к очередной посевной кампании.

Особое внимание в отчёте уделено создаваемым условиям для развития животноводческого комплекса велаята и выполнения плановых обязательств по производству коконов. Также сообщалось о ведущейся подготовке к весенней озеленительной акции и торжествам, приуроченным к 25-летию нейтралитета.

Акцентировав внимание на первоочередных задачах агропромышленного сектора, глава государства подчеркнул, что следует ответственно подходить к организации полевых работ.

Распорядившись предпринимать комплексные меры в данном направлении, Президент адресовал хякиму конкретные поручения. Соответствующие указания были даны также относительно предстоящей работы по производству коконов и окотной кампании.

Затронув тему массовой акции по высадке деревьев, глава государства отметил важность её организованного проведения. Поинтересовавшись положением дел на строительных площадках региона, Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил в установленные сроки завершить возведение объектов. Отдельное распоряжение касалось обеспечения высокого уровня празднования 25-й годовщины нейтралитета.

Далее был заслушан отчёт хякима Марыйского велаята Д.Аннабердиева о положении дел в регионе. В частности, прозвучала информация о реализуемых агротехнических мероприятиях по уходу за посевами озимых зерновых, подготовке земельных площадей, соответствующей техники и инвентаря к весенней посевной.

Прозвучал также отчёт о подготовке к массовой озеленительной акции и запланированных торжествах по случаю 25-летия постоянного нейтралитета страны.

Заострив внимание на необходимости повышения результативности сельхозработ, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что ключевыми факторами являются своевременное проведение сезонных кампаний, стимулирование и целевая поддержка земледельцев.

Говоря о первоочередных задачах по производству коконов, а также о предстоящей окотной кампании, глава Туркменистана распорядился создать все условия для успешного выполнения договорных обязательств в данных направлениях.

Президент также адресовал хякиму конкретные указания по обеспечению надлежащего уровня организации всенародной весенней озеленительной акции и торжеств, посвященных 25-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

В продолжение совещания Президент по цифровой видеосвязи вызвал заместителя Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиева, курирующего агропромышленный комплекс. Обращаясь к вице-премьеру, глава государства распорядился держать в центре постоянного внимания проведение сельхозкампаний в намеченные сроки, активно внедрять передовые достижения агротехники в сельском хозяйстве. Также было дано указание о применении современных методов рационального использования земельных и водных ресурсов.

Затем по прямой цифровой видеосвязи был заслушан отчёт хякима города Ашхабада Я.Гылыджова о состоянии дел, реализуемых шагах в целях успешного решения задач Концепции развития туркменской столицы, мероприятиях по случаю 25-летия нейтралитета страны.

Особый акцент был сделан на ходе возведения крупных новостроек различного назначения, ведущейся подготовке к массовой высадке деревьев, на мерах, предпринимаемых по обеспечению экологического благополучия в столице и её окрестностях.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что главная цель осуществляемых кардинальных преобразований в Ашхабаде – придание комплексного характера его развитию. В данном контексте глава государства распорядился держать под строгим контролем вопросы модернизации структур городского хозяйства и коммунальных служб.

Подчеркнув значение предстоящей озеленительной кампании, глава Туркменистана сделал акцент на важности проведения данной акции на высоком организационном уровне, тщательном выборе мест для высадки саженцев и сортов деревьев с учётом характеристик почвы и поручил к массовой высадке деревьев привлечь все предприятия и учреждения.

Заострив внимание на вопросах празднования 25-й годовщины постоянного нейтралитета страны, туркменский лидер заявил, что следует обеспечить надлежащую подготовку к запланированным торжествам. В этой связи хякиму было поручено держать под строгим контролем возведение столичных объектов, а также соблюдение сроков и качества работ.