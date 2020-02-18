В МИД Туркменистана приняли Регионального координатора МОМ по Центральной Азии

Министр иностранных дел Туркменистана Рашит Мередов принял Регионального координатора Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии, Главой представительств МОМ в Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане Зейналом Гаджиевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и МОМ в контексте разрешения актуальных и потенциальных миграционных задач. Обсуждались совместные усилия в области противодействия торговле людьми, реагирования на чрезвычайные ситуации, включая снижение рисков стихийных бедствий. Была подчеркнута эффективность технического сотрудничества.

Стороны констатировали активное участие представителей Туркменистана и МОМ в международных форумах, семинарах и тренингах, нацеленных на дальнейшее укрепление мер регулирования миграции, развитие международного сотрудничества, включая поиск практических решений проблем миграции и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся.

Также стороны рассмотрели процесс реализации совместных проектов и отметили значимость утвержденного в декабре прошлого года Национального Плана действий Туркменистана по противодействию торговле людьми на 2020-2022 годы.