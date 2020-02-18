В МИД Туркменистана приняли посла Самали

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Сомали в Туркменистане (с резиденцией в г.Анкара) Джама Абдуллахи Мухаммедом. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

Стороны выразили заинтересованность Туркменистана и Сомали к налаживанию долгосрочного сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что в развитии двусторонних отношений важную роль играют визиты на высоком уровне, а также сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Дипломаты подчеркнули позитивный опыт взаимодействия в рамках международных организаций, преимущественно в ООН.

Являясь первым Послом Сомали в Туркменистане, Джама Абдуллахи Мухаммед отметил, что приложит все усилия для устойчивого развития туркмено-сомалийских отношений. Вручив копии своих верительных грамот, Посол поблагодарил туркменскую сторону за поздравления в связи с назначением на высокий дипломатический пост и наилучшие пожелания в адрес народа Сомали.

В этот же день Посол Джама Абдуллахи Мухаммед вручил верительные грамоты Председателю Меджлиса Туркменистана.