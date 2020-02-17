Национальный олимпийский комитет Казахстана и Туркменистана подписали Меморандум о сотрудничеситве

В Нур-Султане подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальными олимпийскими комитетами Казахстана и Туркменистана. Об этом сообщает Olympic.kz

Меморандум подписали генеральный секретарь НОК Казахстана Сакен Мусайбеков и генеральный секретарь НОК Туркменистана Азат Мурадов.

Стороны планируют развивать дружеские отношения между двумя соседними странами в области спорта. В соглашении стороны договорились о совместных учебно-тренировочных сборах, а также сотрудничестве в антидопинговых мероприятиях.