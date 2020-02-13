Президент Туркменистана назначил нового министра госбезопасности

Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами генерал-армии Гурбангулы Бердымухамедов произвёл кадровые изменения в министерстве национальной безопасности Туркменистана. Об этом сообщает государственное инфомационное агентство Туркменистана.

Так, распоряжением главы государства заместитель министра национальной безопасности полковник Аннаев Гурбанмырат Какамырадович назначен министром национальной безопасности Туркменистана.

Также сообщается, что с Указом главы государства, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Туркменистана, генерал-майор Яйлым Бердиев освобождён от должности министра национальной безопасности в связи с переходом на другую работу.