Президент Туркменистана и гендиректор ПАО «КАМАЗ» обсудили сотрудничество

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Об этом 12 февраля сообщило государственное информационное агентство Туркменистана.

Выразив главе государства признательность за уделённое время, бизнесмен подчеркнул, что Туркменистан представляет огромный интерес для деловых кругов зарубежных государств ввиду благоприятного инвестиционного климата, а также реализуемых в стране масштабных преобразований, подтвердив заинтересованность возглавляемой им компании в наращивании взаимовыгодного сотрудничества.

Приветствуя гостя, туркменский лидер отметил плодотворный характер двустороннего партнёрства с Республикой Татарстан, динамично развивающегося в рамках межгосударственного диалога с Российской Федерацией. С каждым годом эти традиционные связи наполняются новым содержанием, чему напрямую способствует солидный потенциал туркмено-татарстанского взаимодействия.

В ходе встречи руководитель компании ознакомил главу Туркменистана с новыми направлениями деятельности ПАО «КАМАЗ», занимающей лидирующие позиции в рейтинге ведущих мировых производителей грузовых автомобилей и специальных транспортных средств.

― В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможности реализации совместных инвестиционных проектов. В данном контексте бизнесмен озвучил ряд предложений с учётом приоритетов государственного развития Туркменистана, ― отмечает издание.

Также отмечено, что за время партнёрства в нашу страну поставлены тысячи единиц различной грузовой техники этой марки. Инженеры-разработчики компании совершенствуют модели автомашин, улучшают их функциональные характеристики.

Высоко оценив многолетний позитивный опыт взаимодействия с крупнейшей автомобильной корпорацией Российской Федерации, глава государства выразил заинтересованность в дальнейших поставках в Туркменистан высококачественной техники всемирно известной марки.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, осуществляя крупные проекты в индустриальном секторе и в транспортно-коммуникационной сфере, в том числе регионального и международного значения, наша страна делает ставку на передовые достижения научно-технической мысли и инновационные технологии.

При этом первоочередное внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды. Поэтому к транспорту, включая автомобильный, предъявляются высокие требования по безопасности, надёжности и соответствия экологическим стандартам.

Подчеркнув, что рынок Туркменистана является одним из ключевых для «КАМАЗа», бизнесмен отметил, что и впредь будет самым ответственным образом подходить к выполнению своих партнёрских обязательств, в том числе по строительству сервисных центров, дальнейшему повышению квалификации персонала, обслуживающего современную технику, а также высказал предложения о внедрении передовых технологий и разработок компании.

В завершение встречи руководитель ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин заверил Президента Гурбангулы Бердымухамедова в том, что приложит усилия в целях активизации сотрудничества в обоюдных интересах.

Добавим, основными экспортными рынками компании в настоящее время являются Средняя Азия, Казахстан и Вьетнам. Группа организаций ПАО «КАМАЗ» объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. Всего в группе технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» работает 33,5 тыс. человек.