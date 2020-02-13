В Туркменистане возросла добыча нефти и газа

Работники Государственного концерна «Туркменнебит» начала года добиваются высоких производственных показателей, внося заметный вклад в развитие нефтяной отрасли нашей страны. Об этом сообщает oilgas.gov.tm

За январь 2020 года добыча по концерну составила 318,2 тыс. тонн «черного золота», а также 376 млн. кубометров «голубого топлива». Это значительно больше по сравнением с аналогичным периодом минувшего года.

При этом, управлением по добыче нефти и газа «Готурдепенебит» за отчетный период получено порядка 110 тыс. тонн сырой нефти, что составляет почти треть от общего объема добычи «черного золота» по концерну.

На ТНПЗ для дальнейшей переработки отправлено около 305,2 тыс. тонн сырья. За январь объем поставок потребителям природного газа, полученного в западном регионе страны, составил 117,4% к уровню аналогичного периода 2019 года.

Больших трудовых успехов добились буровики управлений буровых работ «Корпедже», «Экерем», «Небитдаг», «Готурдепе» треста «Небитгазбуравлайыш» ГК «Туркменнебит». Благодаря применению современных высокотехнологичных установок за январь текущего года проходка горных пород составила 17 тыс. 186 м, дополнительно пройденная глубина составила 1 тыс. 72 м, что значительно больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Освоение земных недр с использованием новейшего оборудования, укрепление материально-технического состояния нефтяного концерна позволят расширить географию поисково-разведочных работ, стабильно добиваться высоких производственных показателей.