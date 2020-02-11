Туркменские тяжелоатлеты успешно выступают на Международном чемпионате солидарности в Ташкенте

В Узбекистане 9 февраля стартовал Международный чемпионат солидарности по тяжёлой атлетике (отборочный этап на летние Олимпийские игры «Токио-2020»). В соревнованиях, которые продлятся по 12 февраля, принимают участие спортсмены из 37 государств. Сборную Туркменистана представляют 8 атлетов.

Успешно выступила Юлдуз Джумабаева – студентка 4 курса Туркменского государственного института физкультуры и спорта. В весовой категории 49 кг она в рывке подняла 72 кг и завоевала серебреную медаль, а в толчке – 96 кг, став победителем в своей группе. В сумме двух упражнений у неё 168 кг, что гарантировало 2 место.

Отличился в соревнованиях и Сейитджан Мирзаев – тренер спортивной школы № 3 города Дянев Главного управления спорта и молодёжной политики Лебапского велаята. Выступая в весовой категории 61 кг, он в рывке поднял 130 кг, что позволило ему вырваться в лидеры, а в толчке наш спортсмен одолел штангу в 150 кг, заняв 4 место. Набрав в общем зачёте 280 кг, наш соотечественник удостоился бронзовой медали.

Студентка 3 курса Туркменского государственного института физкультуры и спорта Кристина Шерметова (55 кг) в дисциплинах «рывок» и «толчок» поднялась на 3 место с результатами 85 и 110 кг соответственно. По итогам соревнований её результат — 195 кг — позволил ей стать обладателем бронзовой медали.