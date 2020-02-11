В Мары стартовал туркмено-афганский форум по обеспечению безопасности региональных инфраструктур

В городе Мары 10 февраля стартовал трехдневный туркмено-афганский семинар по обеспечению безопасности региональных инфраструктур в рамках «Стамбульского процесса», сотрудничества по Афганистану. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Мероприятие организовано при содействии Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Наряду с представителями министерств иностранных дел, внутренних дел, обороны, энергетики, специалистов нефтегазового сектора Туркменистана и Исламской Республики Афганистан, в мероприятии приняли участие уполномоченные представители государств-участников «Стамбульского процесса».

Целью семинара является повышение функциональности регионально-соединяющей инфраструктуры в контексте «Сердца Азии-Стамбульского процесса», содействие региональному трансграничному сотрудничеству посредством обмена передовым опытом и обсуждения международной практики и подходов, касающихся управления потенциальными угрозами.

В ходе первого дня мероприятия стороны отметили позитивный опыт сотрудничества между соответствующими организациями Туркменистана и Афганистана и рассмотрели продвижение региональных инфраструктурных проектов, включая строительство газопровода ТАПИ и линий электропередач.