Бердымухамедов принял чрезвычайного и полномочного посла Европейского Союза

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 10 февраля принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Европейского Союза в Туркменистане Диего Руиза Алонсо. Дипломат вручил главе государства верительные грамоты. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня».

Выразив признательность за уделённое время и оказанный радушный приём, Алонсо передал Бердымухамедову слова приветствия от Председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и Председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, подтвердив заинтересованность стран Европы в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества с Туркменистаном.

Приветствуя гостя и поздравив с назначением на ответственный пост, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что европейский вектор является одним из ключевых направлений внешнеполитической стратегии нашей страны. Передав ответные приветствия руководству Евросоюза, глава государства с удовлетворением отметил, что за прошедшие годы отношения между Туркменистаном и европейским сообществом поступательно развиваются на двусторонней и многосторонней основе, успешно реализованы и претворяются в жизнь совместные проекты и программы в различных областях.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по аспектам активизации партнёрства на ряде ключевых направлений, включая политическую, экономическую, правовую, гуманитарную и экологическую сферы. В этом плане значимая роль отводится открытому в Ашхабаде Представительству Европейского Союза в Туркменистане, призванному придать импульс развитию сотрудничества, более действенный и эффективный характер, и в целом – содействовать успешной реализации новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Особый акцент был сделан на теме укрепления мира, стабильности и безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам современности. Как подчеркнул посол, Евросоюз высоко оценивает и поддерживает выдвинутые Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым созидательные международные инициативы, нацеленные на выработку сбалансированных решений актуальных проблем, вызывающих озабоченность всего мирового сообщества, создание оптимальных условий для устойчивого развития в региональном и глобальном масштабе. В данном контексте особое звучание обретает принятая по предложению туркменской стороны Резолюция ООН об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Предметом повышенного внимания стала тема формирования на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов, что продиктовано самим характером глобализации мировой экономики. В данной связи подчёркивалось, что в глобальном взаимодействии всё более прочно утверждается качественно новое направление – транспортная дипломатия, одним из создателей которой стала наша страна, инициировавшая многосторонний диалог по данной проблематике в рамках ООН и других международных организаций.

Приоритетными аспектами сотрудничества были также названы обеспечение энергетической безопасности, диверсификация поставок энергоносителей на мировые рынки и урегулирование ситуации в Афганистане, в экономическое возрождение которого Туркменистан все эти годы вносит существенный вклад.

Строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, модернизация сети железных и автомобильных дорог, ставших частью транзитно-транспортного коридора «Лазурит» – реализация данных проектов будет способствовать решению вопросов социального и гуманитарного характера, создаст новые перспективы для развития плодотворного взаимодействия в регионе.

В ходе беседы подтверждено обоюдное стремление укреплять эффективное партнёрство в таких стратегических областях, как охрана окружающей среды, адаптация к изменениям климата, диверсификация и цифровизация экономики, поддержка частного сектора, управление водными ресурсами, демократизация общества, обеспечение прав человека, инвестиции в молодёжь и многие другие.

Отмечалась важность расширения взаимодействия в правовой сфере с учётом проводимых в нашей стране демократических преобразований, в том числе работой по созданию двухпалатного Парламента.

Были затронуты вопросы подготовки к празднованию 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Юбилею внешнеполитического статуса нашей страны будет посвящена Международная конференция высокого уровня «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которую планируется провести 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

Дипломат заявил, что Евросоюз рассчитывает на эффективное взаимодействие с Туркменистаном.

Поблагодарив за добрые слова, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил убеждённость в наращивании плодотворного партнёрства с европейским сообществом, выстраиваемого на принципах взаимного уважения, конструктивности и долгосрочности.