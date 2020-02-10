Геоктепинский район удостоен премии в $1 млн

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 7 февраля подписал распоряжение о награждении Геоктепинского этрапа (района) Ахалского велаята (области) денежной премией в размере $1 млн, как лучшего района страны по итогам 2019 года. Об этом 7 февраля сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Согласно документу денежные средства будут выделены из Государственного фонда развития Туркменистана.

― Геоктепинский район был признан лучшим по экономическим, социальным и культурным показателям, за что и был вознаграждён, ― говорится в информации.

Туркменский лидер на заседании объявил проведение аналогичного конкурса в 2020 году, подписав соответствующее распоряжение.

Напомним, что в апреле 2019 года на территории Геоктепинского этрапа состоялась церемония закладки нового административного центра Ахалского велаята. Новый город рассчитан на более чем 70 тыс. жителей. Здесь планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, 10 детских садов по 320 мест, а также 19 средних школ всего на 13 860 учеников. Помимо этого, предусмотрены начальная и средняя специальная школы, две школы искусств.

Конкурс на лучший район проводится с апреля 2013 года. Звание лучшего района республики в 2018 году удостоился Эсенгулыйский этрап Балканского велаята.