В МИД Туркменистана приняли нового посла Европейского Союза

В Министерстве иностранных дел Туркменистана 8 февраля прошла встреча с новым чрезвычайным и полномочным послом Европейского Союза в Туркменистане г-ном Диего Руизом Алонсо. Об этом сообщает mfa.gov.tm.

В начале встречи, поздравив Посла с назначением на ответственный пост, туркменская сторона выразила готовность к оказанию содействия и поддержки деятельности Представительства ЕС.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом. Отмечена роль сотрудничества в рамках международных организаций, также стороны рассмотрели дальнейшие шаги по расширению отношений в различных сферах.

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