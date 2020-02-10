Биржа Туркменистана провела валютные торги на сумму свыше $11 млн

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за текущую неделю зарегистрировано 35 сделок на сумму $11,371 млн. Об этом сообщает turkmenistan.gov.tm.

Предприниматели из Афганистана и Турции за иностранную валюту закупили автобензин, суммарный и прокалённый нефтяной кокс, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), а также полиэтилен высокой плотности производства ГК «Türkmengaz».

Бизнесменами из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) приобретена пряжа хлопчатобумажная.

За национальную валюту бизнесмены из ОАЭ, Великобритании и Турции закупили напиток чайный с солодковым корнем и пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 1 миллиона 260 тысяч манатов.

На внутренний рынок местные бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmengaz») и хлопок-волокно на сумму более 15,429 млн. манатов.

Добавим, ГТСБ Туркменистана это важнейший экономический институт республики, выполняющий функцию главного органа государственного регулирования экспортно-импортных операций.