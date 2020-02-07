Талант, вдохновленный родными напевами

Творчество народного артиста Туркменистана, композитора Дурды Нурыева занимает одно из почетных мест в туркменском музыкальном искусстве. Принадлежа ко второму поколению музыкантов национальной композиторской школы, Д. Нурыев написал огромное количество сочинений в самых различных музыкальных жанрах. К ярким сценическим произведениям композитора относятся опера «Огненные сердца», балеты «Нусай» и «Добрая волшебница»; первые туркменские музыкальные комедии «Гунча» и «Безнадежная любовь», музыка к драматическим спектаклям «Молланепес», «Кушкинская крепость», «Небитдаг». Круг идей и образов в симфоническом творчестве композитора тяготеет к программности: это картина «Наша молодость», увертюра «Сеиди», поэма «Посвящение генералу И. Кулиеву», трехчастная симфония «Люди песков».

Творчество Д. Нурыева представляет собой яркий пример разносторонних исканий талантливого музыканта. Им создано немало сочинений для оркестра народных инструментов, эстрадного и духового оркестров; вокально-симфоническая и камерно-инструментальная музыка (струнные и духовые квартеты, сюиты); сочинения для хора а капелла, детского хора ; множество пьес для скрипки, контрабаса, кларнета, гобоя, валторны, баяна, аккордеона, тара, фортепиано, виолончели, балалайки, гитары. Обращался композитор и к камерно-вокальному жанру: наряду с большим числом произведений на слова современных туркменских поэтов, Д. Нурыева всегда привлекала поэзия туркменских классиков Махтумкули, Кемине, Зелили.

Не менее интересны работы композитора в кино. В комедийной картине «Тихая невестка» музыка Д. Нурыева звучит свежо и современно, тонко передавая сюжетные линии и искрометный народный юмор. Особняком в творческом наследии композитора стоят его фортепианные произведения для детей и юношества. Самые ранние и последующие фортепианные сочинения Д. Нурыева позднее были собранны и переизданы в сборнике «Фортепианная музыка». В фортепианном наследии композитора преобладают пьесы малых форм, большинство из которых объединены в циклы. Это «Детский альбом», «Ленинградская тетрадь», «Алемгошар», «Семь мимолетностей». Образный строй музыки Д. Нурыева, светлый по мироощущению, весьма показателен для его камерного фортепианного стиля.

В творчестве Д. Нурыева соединились и получили новое дальнейшее развитие традиции основоположников национального классического музыкального искусства. Интонационность музыкального языка композитора обусловлена глубоким проникновением в дух и склад туркменской народной музыки. Художественные достижения туркменской музыкальной культуры 60-70х годов, ярким представителем которой является композитор Д. Нурыев, проложили широкий путь дальнейшему развитию национального музыкального искусства.

Преподаватель Туркменской государственной специализированной музыкальной школы им. Д. Овезова Чарыева Елена