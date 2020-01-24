Туркменистан готовится принять Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой

Среди различных международных конвенций и многосторонних документов, к которым Туркменистан намерен присоединится уже в этом году, имеется такой важный документ в сферах экологии и изменения климата как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

В своем интервью газете «Нейтральный Туркменистан» Мяхри Сапарова — специалист Озонового центра при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, действующего в стране по мандату Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) — дала следующие разъяснения относительно данного документа.

Кигалийская поправка была принята в 2016 году в городе Кигали (Руанда) на том этапе, когда вместо озоно-разрушающих веществ уже активно использовались пришедшие им на смену гидрофторуглероды (ГФУ), к сожалению, оказавшиеся впоследствии парниковыми газами. Хоть эти вещества не влияют на озоновый слой, но их концентрация отражается на повышении глобальной температуры воздуха. Они и сейчас широко используются в холодильных установках, системах кондиционирования воздуха, оборудовании противопожарной защиты, в производстве изоляционной пены и др.

Кигалийская поправка нацелена на сокращение оборота данных фреонов — фторсодержащих парниковых газов, наносящих вред окружающей среде. Поправка возникла на фоне принятия глобальной Повестки дня до 2030 года, целей устойчивого развития, подписания Парижского соглашения.

В связи с этим подчёркивалось, что стороны этих соглашений, договорённостей и устремлений несут ответственность за сохранение экологически устойчивого мира, в том числе живой природы, что основывается на сохранении защитного озонового слоя планеты, сдерживании процессов изменения климата.

Для сторон новой поправки существует определённая «гибкость» условий её реализации, то есть предоставляется время и возможность для постепенного снижения потребления газов-фреонов таким образом, чтобы каждое государство могло согласовать это в контексте соответствующих интересов. При этом развивающиеся страны в случае принятия документа будут располагать запасом времени, чтобы «заморозить» объём использования таких фреонов, то есть иметь свой базовый уровень их потребления, определять собственные приоритеты по отдельным активно применяемым ГФУ, а также право на техническую и материальную помощь от мирового сообщества.

На сегодняшний день документ поддерживает 91 страна мира. В Туркменистане продолжаются подготовительные мероприятия в данном направлении. Для сторон кигалийского документа будет практиковаться поэтапное сокращение, а не прекращение использования привычных фреонов сразу и полностью. То есть будет проявлено понимание того, что в некоторых случаях использование отдельных видов фреонов является целесообразным. Полная ратификация защитит озоновый рынок, будет способствовать защите глобального климата. Как считают специалисты, к 2100 году это поможет предотвратить повышение температуры до 0,54 градуса цельсия. Потребление ОРВ в Туркменистане сокращается с 1993 года, и на сегодняшний день из обращения выведено 99 процентов подобных веществ.