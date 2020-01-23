22 автокрана от Галичского завода поступило в Туркменистан

Партию автокранов в Туркменистан для реализации новых масштабных инфраструктурных проектов поставил Галичский автокрановый завод — член Ассоциации «Росспецмаш».

Завод изготовил 22 автокрана КС-55713-5 грузоподъемностью 25 тонн в комплектации с гуськом на шасси КАМАЗ-43118 (6×6) ЕВРО-3 по заказу ВТК «КАМАЗ» для комплексной поставки в Туркменистан.

Эта российская техника задействована в строительстве транспортной инфраструктуры, нефтегазовой отрасли и коммунальном хозяйстве Туркменистана, сообщает пресс-служба Росспецмаш.