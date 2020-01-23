Семинар при поддержке Озонового центра состоялся в Ашхабаде

Семинар при организационной поддержке Озонового центра Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана для работников частных компаний Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, специализирующихся в секторах охлаждения и кондиционирования воздуха состоялся в Ашхабаде, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Участниками стали такие компании как: «Долы устунлик», «ВЕКО», «Кувват меркези», ХО «Сахра» и «Адвис», «Хова уссасы», «Уссат инженер», «Бейиклик», «Салкын отаг», «Буиг туркмен», а также ЗАО «Сюйт», на предприятиях которого эксплуатируются промышленные холодильники на природном хладагенте – аммиаке. Также среди участников — преподаватели специализированной профшколы №4 и сотрудники ПО «Рембыттехника» — структурной единицы городского хякимлика.

Семинар был посвящен опыту, который получили 15 отечественных специалистов, прошедших краткосрочный тренинг в Ереван (Армения). Обучение осуществлялось в рамках действия совместного проекта агроэкологического ведомства и структуры ООН – ЮНИДО. «Институциональное укрепление для выполнения Монреальского протокола (фаза 4) и реализации Плана поэтапного сокращения ГХФУ в Туркменистане (фаза 1)». Обучение проходило на базе Регионального центра образования и сертификации специалистов по холодильным и климатическим установкам, при использовании современного оборудования и хладагентов последнего поколения.

На тренинге также изучались аспекты охраны труда при эксплуатации холодильных установок, работающих на природных хладагентах, экологически безопасные способы обслуживания климатических систем, основы техники и электробезопасности, пожарно-технический минимум.

По результатам обучения все 15 участников получили сертификаты от российского Института мировой экономики и информатики, являющегося партнёром регионального центра в Ереване.

Участники тренинга поделились, что им было интересно ознакомиться с образцами инновационного оборудования, изучить свойства используемых новых фреонов. Например, они узнали о тонкостях значения перегрева и переохлаждения холодильных систем, улучшения пайки меди, технического обслуживания СО2-системы и др.

Далее Специалист Озонового центра Анжела ГАЗИЕВА представила информацию о том, что сегодня на замену разрушающего озоновый слой R-22 предложен новый смесевой российский хладагент МСООL22, который с прошлого года используется в КНДР, Монголии, России и Казахстане. Это озоно-безопасное и климатически толерантное вещество работает при большом диапазоне температур, не требует замены масел, применяется при работе всех видов компрессоров – поршневых и спиральных.

Ряд презентаций и последующих дискуссий были посвящены узкоспециальным темам: аспектам материаловедения, герметичности оборудования и предотвращения выбросов и утечек фреонов, энергоэффективности и экологической безопасности техники низких температур, свойствам природных хладагентов. Состоялся обзор национальных демо-проектов в области техники. Прозвучало сообщение об участии представителей Туркменистана в 50-м Международном конгрессе холодильщиков, который прошёл в городе Белграде (Сербия) и касался проблем повышения энергобезопасности в области климата и озонобезопасных инновационных технологий, а также политики и законодательных решений по фреоновым газам в Евразии. Там, среди новинок была представлена первая в мире экспериментальная установка, где в качестве хладагента использовалась морская вода. Разработчиком является датская компания.

«Высоко оцениваю нынешнее мероприятие, — отметила завкафедрой промышленной экологии Международного университета нефти и газа Гульбахар АХМЕДЯРОВА, участница семинара, — ведь пересечение и взаимодействие теории и практики, диалог объединённых общей идеей сторон, послужит на пользу всем».