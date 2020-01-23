В Токио проведен комплекс мероприятий, посвященных 25-летию нейтралитета Туркменистана

20 января текущего года в связи с объявлением в нашей стране 2020-ого года годом «Туркменистан – родина Нейтралитета», а также по случаю 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана в Олимпийском парке Комазава города Токио проведен комплекс мероприятий под названием «Нейтралитет – залог дружбы». Данные мероприятия организованы Посольством Туркменистана в Японии.

В мероприятиях приняли участие жители Токио, спортсмены, руководители Национальных спортивных федерации Японии и представители средств массовой информации.

В первой половине дня мероприятия начались со специализированной выставки по ознакомлению с туркменской культурой, национальными традициями и ценностями. Затем состоялось заседание в формате «круглый стол» с участием руководителей Национальных спортивных федераций Японии. Участники высоко оценили принципы нейтралитета Туркменистана, основанные на национальных ценностях, глобальной безопасности и всеобщем развитии, также высказали пожелания дальнейшего процветания.

Во второй половине дня на большой спортивной площади парка была проведена конференция. В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик о достижениях нашей страны в различных отраслях национальной экономики и состоялись выступления в виде презентаций.