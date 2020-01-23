Встреча между туркменскими музейными работниками и немецкими реставраторами прошла в Ашхабаде

Заместитель директора Берлинского музея древней и ранней истории Федеративной Республики Германия Aнтон Гасс и начальник реставрационной мастерской того же музея Шмидт Райманн Филип Себастьян находились в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана с рабочим визитом по обмену опытом в сфере реставрационных работ.

В ходе визита в музее была проведена конференция, где специалисты из Германии и сотрудники туркменских музеев смогли обсудить ряд профессиональных вопросов. Немецкие специалисты рассказали также об успехе выставки «Maргиана – царство бронзового века на территории Туркменистана», которая была организована в Федеративной Республики Германия.

В рамках конференции были проведены теоретические и практические занятия сотрудников Берлинского музея древней и ранней истории с их туркменскими коллегами-реставраторами по темам: бережное хранение исторических ценностей, мировой опыт реставрации, предотвращение порчи, хранение археологических ценностей.

В ходе встреч в качестве мастер-классов были отреставрированы некоторые керамические и бронзовые изделия из археологического хранилища Государственного музея.