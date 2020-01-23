Более 7 тысяч вагонов с грузами прошли по железной дороге Туркменистан — Афганистан в 2019 году

Первые сотни вагонов в январе проследовали по международной железнодорожной магистрали Керки (Туркменистан) — Ымамназар — Акина (Иран). Её открытие состоялось четыре года назад с участием Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и его афганского коллеги Хамида Карзая.

В прошлом году по этой магистрали прошли составы, состоящие в общей сложности из 7 405 вагонов, из которых 1540 вагонов приходится на страны ближнего зарубежья, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Сегодня железная дорога в Каракумах раскрывает свой большой международный потенциал. По связанной с ней единым звеном стальной магистрали Казахстан — Туркменистан — Иран в Афганистан поступает казахстанская мука и пшеница. Из Узбекистана в Иран идут товары народного потребления. Этому способствуют и современные железнодорожные мосты Туркменабат-Фараб и Керки-Керкичи, которые проложены через Амударью.

Что касается экспортных товаров, по магистрали перевозится бензин и дизельное топливо, выпускаемое на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе.

Стальная магистраль Керки — Ымамназар — Акина создаёт широкие возможности для эффективной реализации транспортно-транзитного потенциала и активной интеграции в систему современных международных экономических отношений.