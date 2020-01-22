В Ашхабаде открылась выставка «Туркменистан: путём нейтралитета»

Сегодня в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана состоялось торжественное открытие выставки «Туркменистан: путём нейтралитета», посвященной юбилейному году туркменского нейтралитета, сообщает сайт Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана.

В торжестве по случаю открытия приняли деятели культуры и искусства, известные люди страны, депутаты Меджлиса Туркменистана, преподаватели высших учебных заведений. С приветственным словом выступил директор Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана, кандидат исторических наук Овезмухаммет Мамметнуров.

Затем слово было предоставлено гостям: депутату Меджлиса Туркменистана, кандидату исторических наук Сулейману Сулейманову, преподавателю Туркменского Государственного университета имени Maхтумкули, кандидату философских наук Aтаджану Бурынову, заведующему отделом усовершенствования квалификации работников образования Национального института знаний Туркменистана Сапаргельды Дурдыеву, заведующему отделом журнала «Garagum», народному писателю Туркменистана Довлетгельды Aннамурадову, редактору отдела газеты «Türkmenistan» Aкмураду Ходжаниязову, председателю объединенного комитета профсоюзов Туркменистана по Ахалскому велаяту, депутату Меджлиса Туркменистана Байрамсолтан Myрaдoвой, преподавателю медицинского училища города Ашхабада имени Индиры Ганди, депутату Меджлиса Туркменистана Maхым Губиевой.

В качестве гостей и первых посетителей выставки также были приглашены специалисты Государственной библиотеки Государственного культурного центра Туркменистана, музея Изобразительных искусств Туркменистана, Национального музыкально-драматического театра имени Maхтумкули, Национального драматического театра имени Aлп Aрслана, Главного драматического театра.