Установка замедленного коксования монтируется в Туркменбаши

Установка замедленного коксования будет смонтирована на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ).

Работа по монтажу выполняется американской компанией Westport Trading Europe Limited и WTL (FZE) из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает сайт «Туркменистан: Золотой век».

Westport Trading Europe Limited хорошо известна на туркменском нефтегазовом рынке: она принимала участие в вводе в строй установки по производству 37,2 тысячи тонн в год высококачественного дорожного битума, а также в реконструкции оборудования риформинга для получения высокооктанового бензина на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. И вот теперь, компания выиграла тендер на завершение строительства УЗК на ТКНПЗ. Ей предстоит построить комплекс, состоящий из двух установок – замедленного коксования и деасфальтизации гудрона, задача которых – переработка тяжёлых остатков гудрона и мазута.

Проектная мощность нового оборудования, лицензиаром и проектантом которого является ведущая в отрасли компания Foster Wheeler — 900 тысяч тонн продукции в год. Помимо суммарного нефтяного кокса на нем будет вырабатываться и сжиженный нефтяной газ, который после дополнительной очистки поступит на установку для получения товарного сжиженного газа, идущего на экспорт.

С пуском новой установки, строительство которой планируется завершить в 2022 году, ТКНПЗ увеличит выпуск нефтяного кокса, бензина, сжиженного газа и высококачественного дорожного битума.

В перспективе предусмотрена возможность максимального использования нового оборудования для ввода в эксплуатацию дополнительной секции получения игольчатого кокса — ключевого сырья, которое за счёт своих уникальных свойств, позволяет создавать сверхмощные графитированные электроды, применяемые главным образом в металлургии. Выпуск нового нефтепродукта позволит Туркменистану выйти на международный рынок с высококачественным товаром, который пользуется спросом в Индии, Китае, странах ЕС, СНГ и других регионах мира.