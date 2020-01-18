Три туркменских предприятия получили сертификаты ISO

Сегодня в конференц-зале Проекта Европейского Союза SARD III состоялось торжественное вручение сертификатов ISO трем туркменским компаниям, успешно прошедших проверку на соответствие международным стандартам.

Такое сертифицирование отечественных производителей принципиально важная часть в повышении конкурентоспособности на международном рынке, ведь вопрос о репутации предприятия и доверии к производимой продукции потребителя остается актуальным всегда. Подтверждением профессионального отношения предприятий к поддержанию качества и безопасности производимой продукции могут служить международные сертификаты, в том числе на соответствие стандартам по системам менеджмента ISO.

Проект Европейского Союза SARD III оказал содействие в привлечении экспертной группы по сертификации «CERT International». Ее международные аудиторы в течение ноября 2019 года провели тщательную проверку системы управления качеством и пищевой безопасностью на трех туркменских предприятиях, осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Все три предприятия успешно прошли сертификацию на соответствие стандартам ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества» и ISO 22000:2018 «Системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции» и теперь получат дополнительное преимущество при экспорте своей продукции за рубеж, при переговорах с партнерами и инвесторами, а также при участии в тендерах. Кроме этих преимуществ, внедренная и сертифицированная на этих предприятиях система менеджмента, позволит сократить издержки за счет более строгого учета сырья и готовой продукции, повысить эффективность внутренних бизнес-процессов, обеспечить четкое распределение обязанностей персонала и его приверженность своей работе. Разумеется, не последнюю роль играет и доверие, которое признаваемый на международном уровне сертификат вызывает у наших отечественных потребителей.

Экспертная группа «CERT International» имеет аккредитацию от Словацкой национальной аккредитационной службы (SNAS), которая, в свою очередь, является членом Международного форума по аккредитации (IAF) и Европейского сотрудничества по аккредитации (EA), а также участником Многостороннего соглашения о взаимном признании IAF (IAF MLA). В связи с этим важно, что подлинность и достоверность сертификатов, выданных «CERT International» неоспорима.

Данный факт свидетельствует о том, что выданные сегодня сертификаты «CERT International» являются аккредитованными и будут признаваться во всем мире, в соответствии с принципом IAF «Сертифицированный единожды – признается повсюду». Таким образом, для туркменских сертифицированных компаний снижается риск того, что их товары или услуги не будут приняты международными партнерами по торговле.

Особо отрадно то, что начиная с января 2020 г. группа по сертификации «CERT International» теперь представлена в Туркменистане на постоянной основе через своего официального партнера – центр «HIL-TM» ИП «Халкара стандарт хызматлары». Руководитель данного предприятия Гулистан Гафурова отметила, что благодаря успешному прохождению аккредитованных Международным регистром сертифицированных аудиторов (IRCA) учебных курсов и стажировок (в том числе при поддержке Проекта SARD III), в Туркменистане появились первые аудиторы, уполномоченные проводить аудиты систем менеджмента по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 22000:2018. Они и будут привлекаться к проведению аудитов систем менеджмента в Туркменистане, что позволит значительно сэкономить на стоимости сертификации, ввиду того, что отпадает необходимость вызывать международных экспертов и заключать международные валютные договора. Происходит своего рода замещение импорта услуг.

Руководитель центра «HIL-TM» Гулистан Гафурова приглашает туркменские предприятия воспользоваться такой беспрецедентной возможностью и пройти международную сертификацию по стандартам ISO с привлечением местных сертифицированных аудиторов для повышения своей конкурентоспособности на международных рынках.