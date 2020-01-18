Индустрия туризма Туркменистана представлена на Ferien-Messe Wien

С 16 по 19 января в Вене (Австрия) проходит ежегодная Международная туристическая ярмарка Ferien-Messe Wien, где принимают участие более 800 представителей туристического бизнеса из 80 стран мира.

Традиционно здесь представлена индустрия туризма Туркменистана. Участие туркменской делегации состоялось при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и Посольства Туркменистана в Австрии.

Экспозицию Туркменистана украсили баннеры и фотопанно, информирующие о народных традициях, природе, достопримечательностях, памятниках истории, занесенных в список нематериального наследия ЮНЕСКО, градостроительстве Ашхабада. Информационную часть экспозиции дополнили видеоматериалы и информационные издания, посвященные туризму в Туркменистане.

Туркменская делегация, в рамках выставки, проводит встречи с представителями туристических агентств Австрии, Словакии, Чехии, Польши и ряда других стран-участниц форума. Как результат — стороны договорились о подписании соглашений с такими туристическими компаниями как «Klaus und die Welt Reisebüro», «Off Roadowa». Кроме того, с представителями туристического сектора Чешской Республики была достигнута договоренность об организации курсов по повышению квалификации для туркменских специалистов, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.

В ходе мероприятия посетители получили возможность ознакомится с культурными мероприятиями по случаю 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана, запланированными в нашей стране и за ее пределами.