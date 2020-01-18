В центре Ашхабада началось строительство двухуровневой транспортной развязки

На пересечении проспектов Сапармурата Туркменбаши и Атамурата Ниязова в центре Ашхабада началось возведение двухуровневой транспортной развязки, сообщает сайт «Туркменистан: золотой век». Прокладку подземного тоннеля и четырёх пешеходных переходов ведет индивидуальное предприятие «Nusaý ýollary», победившее в тендере.

Необходимость в создании двухуровневой развязки продиктована увеличением в туркменской столице количества автотранспорта и обусловленного этим плотного трафика. Мосты, двух- и трёхуровневые развязки, построенные в городе в предыдущие годы, позволили в значительной мере оптимизировать транспортную нагрузку.

Проект подземного тоннеля выполнен столичными архитекторами и проектировщиками с учетом передовых достижений в этой области и с использованием современных дизайнерских решений. На круговой развязке над туннелем установят стелу в виде восьмигранника, на которой с четырех сторон будут вмонтированы телевизионные экраны размером 8×8 метров. Новый объект дорожно-транспортной инфраструктуры будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2020 года.