Торжество по случаю объявления девиза 2020 года «Туркменистан – родина Нейтралитета» состоялось в Ашхабаде

Во Дворце мукамов Государственного культурного центра состоялось торжество, посвящённое объявлению девиза 2020 года «Туркменистан – родина Нейтралитета», сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сегодня Туркменистан выступает как надёжный и авторитетный партнёр в решении ключевых задач международного сотрудничества. Тема нынешнего года сопряжена с глобальными инициативами, выдвигаемыми Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. В настоящее время наша страна является участником 152 многосторонних международных документов. В их числе – 133 Конвенции, принятые ООН и её специализированными агентствами, заключающие в себе общие нормы международного права.

О значимости нейтралитета в современных условиях красноречиво свидетельствует факт провозглашения Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана 12 декабря Международным днём нейтралитета. В единогласно принятой Резолюции, в частности, подчёркивается важность политики нейтралитета в укреплении международного мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, её роль в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений между странами.

Следует отметить, что 12 сентября прошлого года Генассамблея ООН единогласно и при соавторстве 73 государств-членов приняла инициированную Туркменистаном Резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Как отмечалось в ходе нынешнего торжества, реализуемый внешнеполитический курс и выдвигаемые лидером нации предложения выступают надёжной платформой для эффективного взаимодействия со всеми странами и международными организациями во имя укрепления всеобщего мира.

Подтверждением тому служит, в том числе, регулярное проведение в нашей стране крупнейших форумов и важных встреч, организованных совместно с авторитетными структурами, и прежде всего с ООН, сотрудничество с которыми для Туркменистана носит стратегический и долгосрочный характер.

Выступавшие констатировали, что девиз 2020 года неразрывно связан с гуманистическими принципами, которые лежат в основе внутренней и внешней политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, выработавшего универсальную формулу взаимодействия с мировым сообществом, в полной мере соответствующую глобальным прогрессивным тенденциям человеческого развития.

Дав высокую оценку принципам государственного нейтралитета Туркменистана, базирующимся на тесной взаимосвязи национальных интересов, глобальной безопасности и всеобщего прогресса, собравшиеся подчеркнули, что избранная нашей страной модель внешнеполитического курса органично соответствует менталитету туркменского народа, его историческим и культурным традициям, а также объективным реалиям, продиктованным геостратегическим положением страны и её ресурсным потенциалом.

Выступления участников мероприятия сочетались с творческими посвящениями девизу 2020 года, подготовленными артистами столичных театров, песенно-танцевальными коллективами и эстрадными исполнителями.