Портал занятости населения Туркменистана предлагает свои услуги

Портал занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана предлагает свои услуги как в трудоустройстве граждан, так и в поиске соответствующих трудовых ресурсов для работодателей.

Воспользоваться услугами Портала можно, посетив сайт Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана (найти в меню Портал занятости населения). Для того, чтобы продолжить поиск необходимой категории нужно будет зарегистрироваться, ознакомившись с пользовательским соглашением.