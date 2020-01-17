Онлайн-калькуляцию страховки для иностранцев предлагает Госстрах Туркменистана

Государственная страховая организация Туркменистана предлагает воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы рассчитать стоимость страхования здоровья для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые пребывают или временно проживают в Туркменистане.

Для этого на сайте Госстраха есть раздел «Наши услуги», в том числе и на английском языке, где размещен электронный формат калькулятора. Заполнив форму, можно провести оплату страхового полюса с 3% банковской комиссии прямо на сайте.