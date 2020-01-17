Внешэкономбанк Туркменистана предлагает кредит «Счастливая семья»

В помощь молодым семьям Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана предоставляет льготный кредит «Счастливая семья». Кредит выдается сроком на три года с процентной ставкой 1% годовых. Сумма кредита – до 6 000 манат.

Кто может получить кредит:

молодые семьи, где оба супруга на момент вступления в брак не достигли 30 лет;

супруги, чей брак был заключен после подписания постановления № 11817 «Об улучшении социально-жилищных условий молодых семей в Туркменистане» от 2 сентября 2011 года.

Узнать больше информации о кредите и необходимых для получения его документах посетите сайт банка.