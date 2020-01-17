АБР готов стать долгосрочным партнером Туркменистана

Азиатский банк развития (АБР) готов поддержать проекты Туркменистана в области проведения линий электропередач и прокладки газопровода ТАПИ, заявил Чанг Чинг Ю — директор АБР по Туркменистану в беседе с представителями туркменской прессы, по данным «БТ».

Цель такого сотрудничества — диверсификация экономики страны, превращение Туркменистана в важное звено регионального сотрудничества. Немало проектов уже осуществлено для достижения этих стратегических целей, работа над ними продолжается.

Сотрудничество АБР и Туркменистана началось в 2000 году. В ноябре 2018 года АБР принял план работ в Туркменистане на 2019-2021 годы, включающий в себя предоставление кредита в размере 150 миллионов долларов, а также оказание финансовой поддержки в размере 690 миллионов долларов на транспортно-транзитные коридоры страны, экспортное направление и проекты по развитию частного сектора.

Чанг Чинг Ю в частности обрисовал ближайшую перспективу:

«Согласно программе сотрудничества между Туркменистаном и АБР в 2020 – 2022 годы мы предусматриваем реализовать такие важные задачи как поддержка линий электропередач страны, в том числе газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, совершенствование работ в железнодорожной сфере, увеличение через местные банки объемов кредитов, предоставляемых представителям малого и среднего предпринимательства, содействие развитию сферы здравоохранения».

Туркменистан, расположенный на выгодной геополитической и геоэкономической зоне, обладающий огромными запасами природных богатств, играет важную роль в деле обеспечения мира и устойчивого развития в регионе.