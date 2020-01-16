Туркменская компания «Aýdyň gijeler» приступила к сборке смарт-телевизоров

С начала января ХО «Aýdyň gijeler» приступило к сборке телевизоров с встроенными IP-тюнерами и диагональю 3-х видов: 32, 42 и 55 см. Данный продукт внедряется совместно с Центром молодых ученых Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

В стране ХО «Aýdyň gijeler» известно своей качественной продукцией: здесь с 2016 года производят лампочки мощностью от 3 ватт до 96 ватт со стандартным патроном, а также потолочные светодиодные лампы. Кроме того, ежегодно к 1 сентября «Aýdyň gijeler» выполняет важное поручение Президента Туркменистана – производит детские обучающие компьютеры для первоклассников.

Как сообщили в компании, в скором времени будет запущен новый, более усовершенствованный вид детского обучающего компьютера, извещает газета «Нейтральный Туркменистан».