Обращение к Генеральному секретарю ООН участников международного форума в Ашхабаде

Мы, участники Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», посвященной празднованию в 2020 году 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана под девизом «Туркменистан — родина Нейтралитета», состоявшейся в городе Ашхабаде 14 января 2020 года под председательством Президента Туркменистана господина Гурбангулы Бердымухамедова,

Призывая к более тесному многостороннему сотрудничеству в современном мире во имя реализации целей и принципов, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций, укрепления международного мира и безопасности и обеспечения экономического, экологического, социального и гуманитарного развития,

Подчёркивая необходимость выполнения глобальных стратегий и программ Организации Объединённых Наций, в частности, Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,

Отмечая, что 2020 год является началом десятилетия решительных действий, нацеленных на достижение всеми странами Целей Устойчивого Развития к 2030 году,

Особо отмечая, что реализация политики нейтралитета, способствует укреплению международной и региональной стабильности, выполняет важную роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами мира,

Подчёркивая, что политика нейтралитета призвана поощрять использование превентивной дипломатии на основе многосторонности и политического диалога,

Отмечая в этой связи результативную деятельность Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии,

Поддерживая конструктивную внешнюю политику Туркменистана, основанную на позитивном нейтралитете, а также отмечая опыт Туркменистана, как эффективного партнера Организации Объединенных Наций в деле сохранения и поддержания политической стабильности на региональном и глобальном уровнях,

Приветствуя инициативу Туркменистана о создании Группы друзей Нейтралитета во имя мира и безопасности и о подготовке Свода правил по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов,

Подчёркивая, что проведение в 2021 году Международного года мира и доверия, провозглашённого Генеральной Ассамблеей Организацией Объединенных Наций по инициативе Туркменистана, представляет собой способ консолидации усилий международного сообщества по утверждению культуры мирного диалога в отношениях между государствами, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии,

Приветствуя решение Правительства Туркменистана провести в городе Ашхабаде 12 декабря 2020 года Международную конференцию высокого уровня: «Политика нейтралитета и её значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвящённую 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и празднованию Международного дня нейтралитета,

Приветствуя приглашение Генерального секретаря Организации Объединённых Наций к участию в масштабном и открытом глобальном диалоге о роли международного сотрудничества в построении будущего, в связи с 75-летием Организации Объединённых Наций,

Обращаемся к Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций с призывом

Продолжить всестороннюю поддержку сотрудничества Организации Объединённых Наций с нейтральными государствами в целях более широкого использования принципов нейтралитета и превентивной дипломатии в деле обеспечения международной безопасности и устойчивого развития,

Поддержать инициативы и мероприятия в рамках проведения в 2021 году Международного года мира и доверия, а также способствовать вовлечению государств-членов, фондов, программ и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций в деятельность по развитию и укреплению культуры мира и доверия, в том числе посредством образовательной и информационно-просветительской деятельности;

Способствовать активному вовлечению соответствующих учреждений системы Организации Объединенных Наций в процесс организации и проведения в городе Ашхабаде 12 декабря 2020 года Международной конференции высокого уровня: «Политика нейтралитета и её значимость в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», а также более активному участию стран-членов Организации в работе предстоящего форума.

Участники Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития»

Источник: tdh.gov.tm