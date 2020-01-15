Между Туркменистаном и ООН подписан ряд документов о совместной деятельности на 2020 год

В процессе международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», прошедшей в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова, состоялось подписание годовых рабочих планов:

Годовой рабочий план на 2020 год «Усовершенствованная законодательная база по правам ребенка» между Меджлисом Туркменистана и Детским фондом ООН;

Годовой рабочий план на 2020 год «Выживание и благополучие детей раннего возраста» между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом ООН;

Годовой рабочий план на 2020 год «Качественное и инклюзивное обучение в раннем возрасте» между Министерством образования Туркменистана и Детским фондом ООН;

Годовой рабочий план на 2020 год «Усовершенствованная система социальной защиты для детей» между Министерством труда и социальной защиты Туркменистана и Детским фондом ООН;

Годовой рабочий план на 2020 год «Расширение доступа к качественным данным» между Государственным комитетом по статистике Туркменистана и Детским фондом ООН;

Годовой рабочий план на 2020 год «Координация и мониторинг прав ребенка» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Детским фондом ООН;

Годовой рабочий план на 2020 год «Защита и продвижение прав ребенка» между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и Детским фондом ООН;

Годовой рабочий план на 2020 год проектов «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье» и «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Меджлисом Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

Годовой рабочий план на 2020 год проектов «Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья» и «Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития» между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

Годовой рабочий план на 2020 год «Улучшение доступа молодежи к знаниям о репродуктивном здоровье» между Министерством образования Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

Годовой рабочий план на 2020 год «Содействие укреплению системы и механизмов для продвижения гендерного равенства» между Институтом государства, права и демократии Туркменистана и Фондом ООН в области народонаселения;

Годовой совместный план действий на 2020 год в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Представительством Организации Объединенных Наций о сотрудничестве в координации готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

По сообщению Государственного информационного агентства Туркменистана.