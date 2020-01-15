Делегаты международного форума в Ашхабаде дали высокую оценку сотрудничеству с Туркменистаном

14 января на состоявшемся в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова международном форуме, посвящённом празднованию 25-летию нейтралитета, выступили главы аккредитованных в Туркменистане представительств международных организаций, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Обращаясь к туркменскому лидеру, специальный представитель Генерального секретаря ООН, глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман выразила признательность за инициативу организации конференции и за выступление, отражающее глубокое и многоплановое сотрудничество Туркменистана с международными организациями и, в частности, ООН.

Она высоко оценила туркменскую идею о разработке Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов и обеспечения мира и безопасности, а также инициативу об организации под эгидой ООН широкого многостороннего диалога по практическому применению принципов нейтральности в целях предотвращения конфликтов, решения гуманитарных вопросов.

Как сказала г-жа Герман, вступая в должность Генерального секретаря ООН в начале 2017 года, Антониу Гутерриш предложил свое видение деятельности ООН, в котором превентивной дипломатии уделялось первостепенное место. В этой связи было отмечено, что Региональный Центр стал одной из первых структур ООН, призванной использовать и продвигать превентивную дипломатию в качестве инструмента поддержания межгосударственного диалога и развития сотрудничества между странами. В этом контексте Наталья Герман подчеркнула актуальность тезиса Президента Туркменистана о том, что позитивный нейтралитет и превентивная дипломатия неразделимы. Предотвращение – это наша общая цель для обеспечения мира и стабильности в регионе Центральной Азии.

За последние годы нам удалось реализовать много позитивных и полезных инициатив, а также создать новые форматы и площадки для общего взаимодействия, сказала г-жа Герман. Это касается и нового формата ежегодных встреч заместителей министров иностранных дел под эгидой РЦПДЦА, который с 2017 года стал включать не только страны Центральной Азии, но и Афганистан, представители которого теперь также регулярно участвуют во всех мероприятиях, проводимых по линии Центра.

Глава РЦПДЦА отметила, что в 2020 году, когда 25-летний юбилей постоянного нейтралитета Туркменистана символично совпадает с 75-летием Организации Объединенных Наций, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в рамках празднования этой годовщины инициировал и пригласил всех к участию в масштабной и открытой глобальной дискуссии по вопросу о роли международного сотрудничества в построении будущего, которого мы хотим.

В этом контексте идея Президента Гурбангулы Бердымухамедова о проведении Международной конференции высокого уровня 12 декабря в Ашхабаде является актуальной, особенно в преддверии 2021 года, объявленного ООН по инициативе Туркменистана годом Мира и Доверия.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова отметила в своём выступлении, что в связи с принятием Целей устойчивого развития своей важнейшей задачей она считает повышение эффективности поддержки, представляемой системой развития ООН, Туркменистану для достижения ЦУР. Я рада, что Туркменистан является одной из передовых стран в реализации Целей устойчивого развития, сказала г-жа Панова.

Этот год является решающим для Целей устойчивого развития. Генеральный секретарь ООН провозгласил его началом десятилетия решительных действий, когда все страны мира должны приложить усилия, чтобы достичь Целей устойчивого развития к 2030 году.

В этой связи г-жа Панова представила три ключевых приоритета:

Первый – оказание поддержки в мобилизации финансирования для достижения Целей устойчивого развития. В частности, было озвучено предложение о создании совместного координационного механизма для привлечения иностранных инвестиций и финансовых ресурсов международных банков для реализации ЦУР в стране.

Второй приоритет – оказание содействия Туркменистану в улучшении предоставления статистической отчетности по Целям устойчивого развития.

И последний, но не менее важный, приоритет – подготовка новой Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2021-2025, сказала г-жа Панова.

В этой связи Постоянный координатор ООН в Туркменистане предложила разработать действенный механизм для поощрения совместных проектов между ООН и Правительством Туркменистана, которые будут направлены на решение комплексных задач в области устойчивого развития с участием нескольких агентств ООН.

Главе Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд подчеркнула, что ОБСЕ высоко оценивает позицию нейтрального Туркменистана в отношении укрепления мира и доверия, а также урегулирования всех споров между государствами посредством мирных переговоров.

Отметив позитивный опыт сотрудничества с нашей страной и говоря о его перспективах, г-жа Дрозд сообщила, что План совместных проектов на 2020 год, согласованный с Правительством Туркменистана, включает 41 проект. Также этот План предусматривает проведение ряда мероприятий по случаю празднования 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. Уверена, что наше партнёрство будет укрепляться во имя достижения устойчивой безопасности в регионе ОБСЕ, подчеркнула в завершение Наталья Дрозд.

Временный поверенный в делах Представительства Европейского Союза в Туркменистане Любомир Фреборт, позитивно оценил тот факт, что

взаимодействие с ЕС – один из ключевых внешнеполитических векторов Туркменистана.

Как отметил г-н Фреборт, поступательное развитие диалога Туркменистана — ЕС обуславливает активизацию партнёрства в таких сферах, как безопасность, торгово-экономическая диверсификация, транзит энергоресурсов, поддержка предпринимательства, водная проблематика, охрана окружающей среды и борьба с последствиями климатических изменений.

Строительство Транскаспийского газопровода для поставок туркменского газа в Европу — важная часть энергетической стратегии ЕС. В 2020 году мы планируем продвинуть этот диалог, сказал г-н Фреборт.

Главе регионального Офиса Управления по наркотикам и преступности ООН Ашита Миттал акцентировала внимание на роли Туркменистана в запуске Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2020 годы, которая была подписана в Ашхабаде в мае 2015 года пятью странами региона.

Также г-жа Миттал отметила значение недавно подписанной с Правительством Туркменистана Дорожной карты по сотрудничеству в 2019-2021 годах и поблагодарила за предложение провести в Туркменистане в июне 2020 года 55-ю сессию Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке. Как было отмечено, при активном содействии Туркменистана формируется эффективная система противодействия незаконному обороту наркотиков.

Мы рады участвовать в реализации инициатив, нацеленных на социально-экономический прогресс страны. Туркменистан прилагает значительные усилия по укреплению международного мира и стабильности, предупреждению преступности, обеспечению прав и интересов граждан. УНП ООН готово содействовать продвижению культуры законности в туркменском обществе, в том числе посредством образовательных и спортивных мероприятий, сказала в завершение г-жа Миттал.

Глава кластерного офиса ЮНЕСКО с резиденцией в Тегеране Светан Светковский отметил, что сотрудничество между Туркменистаном и ЮНЕСКО в последние четыре года было сосредоточено на реализации ЦУР в области образования, естественных наук, социальных и гуманитарных наук, культуры, коммуникации и информации. Туркменистан активно участвовал в процессе разработки этих ЦУР и является одним из первых государств, которые официально приняли и включили их в национальные планы и стратегии развития.

В ноябре прошлого года ЮНЕСКО провела 40-ю Генеральную конференцию и приняла Программу и бюджет на период до 2020-2021 гг. Впоследствии все программные секторы и отделения на местах приняли свои подробные планы для работы на тот же период.

Цели этих рабочих планов сосредоточены на развитии ЦУР в областях компетенции

ЮНЕСКО, отвечают потребностям развития Туркменистана, определенным в Президентской программе развития, и соответствуют стратегическим приоритетам и результатам Рамочной программы ООН по сотрудничеству в целях стратегического развития для Туркменистана сказал г-н Светковский.

Директор Регионального офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ясуко Ода, напомнив, что офис УВКБ был открыт в Ашхабаде в июле 1995 года, подчеркнула, что с тех пор было достигнуто многое.

Туркменистан ратифицировал все 4 конвенции ООН о беженцах и лицах без гражданства. Туркменистан является первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к конвенциям о безгражданстве и единственной на сегодняшний день. В апреле 2011 года Туркменистан был избран членом исполнительного комитета УВКБ ООН.

Далее г-жа Ода остановилась на ключевых пунктах совместной работы. Первое – безгражданство. В прошлом году Туркменистан утвердил Национальный план действий по искоренению безгражданства до 2024 года. С момента запуска этой глобальной кампании более 68 тысяч бывших лиц без гражданства нашли решение своей проблемы в Центральной Азии.

Второе – защита беженцев. С первых дней независимости Туркменистан принял тысячи беженцев из Афганистана, не только обеспечив защиту этих лиц, но и предоставив им доступ к образованию, здравоохранению и сельскохозяйственным угодьям для их достойной жизни. Многим было предоставлено гражданство. Это достижение должно быть выделено как одна из лучших мировых практик. Также была выражена признательность туркменской стороне за приглашение спортсменов-беженцев из Кении принять участие в Азиатских играх в 2017 году.

Третье – готовность к чрезвычайным ситуациям. УВКБ ООН и Туркменистан проводит ежегодные тренинги в данном направлении. В завершение г-жа Ода выразила уверенность в успешном продолжении сотрудничества.

Резюмируя прозвучавшие выступления, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность всем участникам. Сегодняшняя встреча со всей убедительностью показала высокую степень взаимопонимания при определении целей и задач нашего сотрудничества, отразила совпадение подходов по ключевым вопросам мирового развития, отметил туркменский лидер.

Характерной особенностью взаимодействия Туркменистана с крупнейшими международными организациями является его адресность, нацеленность на конечный результат. Это партнёрство осуществляется на принципах равноправия, взаимного уважения, на основе согласованных планов и программ. Наша совместная работа охватывает практически все важнейшие сферы – обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности, вопросы социально- экономического развития, совершенствование демократических институтов, проблемы защиты окружающей среды и многое другое.

В настоящее время одним из приоритетных направлений партнёрства с международными организациями является реализация в Туркменистане Целей Устойчивого Развития. На этом пути мы смогли заметно продвинуться вперёд, приступив к выработке конкретных механизмов адаптации Целей Устойчивого Развития на национальном уровне, приняв соответствующие индикаторы для их включения в «Национальную программу социально-экономического развития Туркменистана на период 2019–2025 годов».

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил особую благодарность международным организациям, представители которых приняли участие в конференции, за содействие нашим инициативам и предложениям, за неизменную готовность к сотрудничеству с Туркменистаном, уважительность, конструктивизм и высокий профессионализм при осуществлении многих совместных проектов. В лице нейтрального Туркменистана вы всегда будете иметь искреннего друга, надёжного партнёра и единомышленника, подчеркнул глава государства.