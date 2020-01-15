В МИД Туркменистана прошла встреча участников международного форума

Как продолжение международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» для участников была организована встреча в МИД Туркменистана.

Во встрече приняли участие представители международных организаций – Программы развития ООН (ПРООН), Детского фонда (ЮНИСЕФ), Всемирного банка, Азиатского банка развития (АБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Международной организации по миграции (МОМ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского Союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, руководители и специалисты ряда ведомств нашей страны, общественных организаций, средств массовой информации.

Участники выразили признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за вклад в расширение плодотворного партнёрства и конструктивные инициативы, нацеленные на решение актуальных вопросов глобальной повестки.

Был отмечен высокий уровень двустороннего и многостороннего взаимодействия и большой потенциал для его активизации. Офис ООН в Ашхабаде на сегодняшний день сотрудничает с государственными структурами, образовательными учреждениями, общественными организациями и СМИ.

Говоря о важности проведённой работы, выступавшие отметили позитивные результаты консолидированных усилий сторон. Среди них – реализация Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, разработка и задействование механизмов диверсификации экономики страны, обеспечения региональной и глобальной энергетической и экологической безопасности, системы устойчивого транспорта, защиты прав человека, а также противодействия терроризму, незаконному обороту оружия и наркотиков, торговле людьми.

В завершение заседания участники приняли обращение к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором отражена обоюдная приверженность курсу на конструктивное сотрудничество, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.