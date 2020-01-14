Развитие сотрудничества с конференцией ООН по торговле и развитию обсудили в МИД Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Дмитрием Годуновым.

В ходе встречи стороны отметили особо важную роль ЮНКТАД в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Дмитрий Годунов подчеркнул планомерный подход Туркменистана к реализации задач в области торговли и развития.

Также стороны акцентировали внимание на трех основных направлениях в сотрудничестве Туркменистана и ЮНКТАД: стимулирование инвестиций, модернизация таможенной службы, транспорта и логистики, а также содействие изучению вопроса вступления в ВТО. Туркменская сторона отметила результативность внедренной ЮНКТАД системы АСИКУДА.

Вопрос вступления Туркменистана в Совет ЮНКТАД по торговле и развитию был также рассмотрен, стороны обменялись мнениями по расширению многостороннего партнерства, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.