Президент Туркменистана выступил с речью на международном форуме

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью на проходящем сегодня в Ашхабаде международном форуме «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития».

Как активный член международной жизни Туркменистан, в целях внесения достойного вклада в обеспечение устойчивого развития и благополучия на глобальном уровне, выдвигает ряд важных международных инициатив, касающихся актуальных вопросов нашего времени, сказал туркменский лидер.

Будучи сторонником как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, наша страна на различных уровнях, в частности, в рамках международных организаций, регулярно выдвигает задачи, имеющие огромное значение для нынешнего и грядущего поколений, и старается решить их.

Поэтому Туркменистан не ограничивается лишь внесением важных инициатив, направленных на наращивание широкого международного сотрудничества и отвечающих коренным интересам всех стран и народов, но предпринимает меры по их практической реализации. Свидетельством чему и нынешняя наша встреча, отметил глава государства.

Касаясь ее повестки, Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что будут рассмотрены вопросы, затрагивающие национальные и общечеловеческие интересы. Предстоит обмен мнениями по ним и определение совместной работы на ближайшую перспективу.

Далее туркменский лидер продолжил своё выступление на русском языке – как одном из шести официальных языков Организации Объединённых Наций.

Глава государства сердечно поздравил участников встречи с наступившим Новым годом, пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, больших успехов в ответственной работе.

В нынешнем году наша страна вместе со всем мировым сообществом широко отметит 25-ю годовщину международного признания нейтралитета Туркменистана. Это действительно важнейшая дата, знаковое событие в независимой истории туркменского государства, этапный рубеж в его внешней политике, подчеркнул туркменский лидер.

Одновременно это и хороший повод, чтобы осмыслить пройденный за четверть века путь, подвести итоги, оценить нынешнее развитие Туркменистана как нейтрального государства. Сегодня мы делаем это вместе с нашими друзьями и партнёрами, представляющими крупные и авторитетные международные организации. Нам интересны и ценны ваши мнения и рекомендации, — сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства отметил особую важность этого в контексте подготовки к Международной конференции высокого уровня «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которую планируется провести 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

В этой связи глава государства отметил, что будут с благодарностью приняты конкретные предложения по организационным вопросам и содержательной составляющей этой Конференции. В частности, нам вместе необходимо определить тематику этого Форума, его программу и порядок ведения, разработать итоговый документ Конференции, уточнил Президент Туркменистана, выразив убеждённость, что представители присутствующих здесь международных организаций будут активно участвовать в процессе организации и проведения вышеуказанной Международной конференции.

Затем глава государства обратился к предыстории нейтралитета нашей страны. Для Туркменистана, обретшего независимость в сложнейших условиях коренного изменения всей системы международных отношений, вопрос выбора внешнеполитического курса стал одним из самых главных, сказал Президент.

Каким будет этот курс, как нам выстраивать отношения с мировым сообществом, на каких принципах развивать международное сотрудничество? От ответов на эти вопросы, от правильности нашего выбора во многом зависела судьба туркменской государственности, нашей независимости и суверенитета.

Ибо история знает немало примеров, когда ошибки в выборе внешнеполитической модели приводили к утере реальной самостоятельности государств, их втягиванию в орбиту интересов, очень далёких от истинных целей национального развития.

Туркменистан избрал модель, которую назвали позитивный нейтралитет, и сформулировал её фундаментальные положения: миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности, неучастие в международных военных организациях и договорах.

Мы стали целенаправленно проводить суверенную, нейтральную, но при этом активную и конструктивную внешнюю политику. Неудивительно поэтому, что в мире доброжелательно и с пониманием отнеслись к нашим усилиям по закреплению нейтралитета Туркменистана как международно-правового статуса. Наша страна получила поддержку сначала от своих соседей по региону, потом — в Движении неприсоединения.

12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций единогласно приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Это было мудрое, дальновидное решение. Время показало его соответствие долгосрочным целям Организации Объединённых Наций, интересам развития государств и народов планеты в условиях мира и безопасности. Дальнейшие события подтвердили это со всей очевидностью.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что нейтралитет Туркменистана стал весомым фактором международных миротворческих усилий в нашем регионе, напомнив, что именно в Ашхабаде под эгидой ООН состоялась серия переговоров, сыгравших важную роль в достижении мира и согласия в Таджикистане. Столица нашего нейтрального государства стала местом проведения переговоров по урегулированию внутриафганского конфликта в конце 90-х годов прошлого столетия.

Туркменистан превратился в надёжного союзника и эффективного партнёра ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе, развития добрососедства, дружбы и сотрудничества. Это подтвердилось и в решении международного сообщества при поддержке всех государств региона об открытии в 2007 году в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Мы восприняли это как огромную ответственность и одновременно как свидетельство доверия Туркменистану со стороны Организации Объединённых Наций, сказал глава государства.

Сегодня туркменский нейтралитет является значимым фактором региональной безопасности. Его базовые принципы полностью соответствуют стратегическим установкам ООН в Центральной Азии, нацеленным на превращение региона в зону мира и сотрудничества, прочного звена континентальной стабильности. В этом контексте ООН всегда может рассчитывать на поддержку Туркменистана, использующего присущие нейтралитету политико-дипломатические средства для создания здесь атмосферы взаимопонимания и доверия, благоприятных условий для равноправного и конструктивного партнёрства, заявил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава государства отметил, что о значимости нейтралитета в современных условиях красноречиво свидетельствует факт провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана 12 декабря Международным днём нейтралитета. В единогласно принятой резолюции, в частности, подчёркивается важность политики нейтралитета в укреплении международного мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях, её роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами.

В качестве одной из своих приоритетных задач как нейтрального государства Туркменистан видит утверждение культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий. Как известно, 12 сентября прошлого года Генеральная Ассамблея ООН единогласно и при соавторстве 73 государств-членов приняла инициированную Туркменистаном резолюцию об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия.

Показательно, что в тексте резолюции зафиксировано большое значение превентивной дипломатии, которую последовательно продвигает Туркменистан. Есть все основания полагать, что превентивная дипломатия после принятия резолюции будет играть более значительную роль в деле предотвращения конфликтов, упрочения и сохранения мира и стабильности в различных уголках земного шара, выступать как один из действенных практических инструментов многосторонней дипломатии, сказал туркменский лидер.

Глава государства выразил убеждённость, что принятая резолюция в высшей степени актуальна и своевременна, прежде всего, на фоне тех непростых тенденций в международной политике, когда, несмотря на усилия мирового сообщества, ситуация в ряде регионов земного шара остается сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и, одновременно, снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути и перспективы глобального развития.

В этом контексте наша страна разработает и представит на рассмотрение ООН ряд предложений по проведению Международного года мира и доверия с максимальной практической пользой для усилий по обеспечению мира и безопасности, сообщил Президент Туркменистана, отметив, что при формировании этих инициатив и их дальнейшей реализации мы надеемся на тесное взаимодействие с соответствующими структурами ООН и другими международными организациями.

Также в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выступил с инициативой по разработке Свода правил по применению принципов нейтрализма в обеспечении мира и безопасности. Считаем, что это очень полезная инициатива, и мы рассчитываем на вашу поддержку в её осуществлении, сказал глава государства, обращаясь к участникам форума.

Такой документ мог бы применяться международным сообществом в качестве эффективного рычага для предупреждения возможных конфронтаций, недопущения их эскалации и перерастания в силовую стадию, для перевода конфликтогенных процессов в мирное, переговорное русло.

Недавно мы также предложили создать Группу друзей нейтралитета в интересах мира и безопасности, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выразив готовность к самому тесному сотрудничеству со всеми сторонами, заинтересованными в продвижении этой инициативы.

Глава государства особо отметил, что Туркменистан был и остаётся активным участником международных усилий по борьбе с современными вызовами и угрозами и подчеркнул твёрдую позицию нашей страны в деле противодействия терроризму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми.

В этой связи в нашей стране совместно с международными организациями реализуется ряд национальных и региональных программ и проектов. В частности, 6 декабря прошлого года были приняты Национальная стратегия Туркменистана по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму на 2020–2024 годы, Национальный план действий на 2020–2022 годы по противодействию торговле людьми. Надеемся, что наши партнёры из соответствующих международных организаций примут действенное участие в их реализации.

Как подчеркнул далее туркменский лидер, сегодня особую значимость обретает вопрос оказания поддержки процессам примирения в Афганистане. Глава государства подтвердил позицию Туркменистана: как нейтральное государство и непосредственный сосед Афганистана наша страна готова предоставить все необходимые условия для налаживания мирного диалога по Афганистану. Переговорному процессу альтернативы нет, заявил Президент Туркменистана. Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы здесь контрпродуктивны и не имеют перспективы.

На протяжении многих лет Туркменистан оказывает Афганистану конкретную, адресную экономическую и гуманитарную поддержку. Она выражается в строительстве на территории соседней страны медицинских и образовательных учреждений, льготных поставках электроэнергии, обучении афганских студентов в туркменских учебных заведениях, регулярной отправке в Афганистан гуманитарных грузов, других видах помощи и содействия. Всё это финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов заверил и афганских друзей, и международное сообщество, что такая поддержка будет осуществляться и впредь, причём на системной основе – в соответствии с разработанной в Туркменистане специальной программой.

Ключевым условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации.

Мы продолжим работу по их реализации и готовы расширить наше сотрудничество с международными организациями в деле оказания всесторонней поддержки Афганистану, — сказал глава государства.

Отметив, что сегодня приоритетное значение придаётся экономическому аспекту туркменского нейтралитета, что подразумевает создание условий для ускоренного социально-экономического роста нашей страны, развития её взаимовыгодных внешнеэкономических и торговых связей, Президент подчеркнул, что нейтралитет гарантирует от какой-либо политизации такого сотрудничества, обеспечивает равноправное отношение ко всем нашим зарубежным партнёрам. Определяющими критериями здесь являются взаимная выгода, экономическая и коммерческая обоснованность, уважение к традициям и законам нашей страны.

Такая позиция находит должное понимание и высоко ценится партнёрами, позволяет развивать взаимовыгодные связи с различными странами и компаниями. Как нейтральное государство мы можем формировать свою долгосрочную внешнеэкономическую стратегию, опираясь на чёткие и внятные принципы, вытекающие из нашего международного статуса.

Положения нейтралитета Туркменистана, неконфронтационное мировоззрение, наша неукоснительная приверженность Уставу ООН и международно-правовым нормам в полной мере проявляются в реализации международных проектов, в которых участвует страна. Их направленность обусловлена не только коммерческой и экономической выгодой, но и стремлением обеспечить сближение государств и создать во взаимоотношениях между ними атмосферу большего доверия и предсказуемости.

В свою очередь, это будет способствовать расширению экономических связей между странами, практическому осуществлению в международном экономическом сотрудничестве принципов открытости и равноправия. Именно эти основы заложены в деятельность международных организаций экономической, финансовой и инвестиционной направленности.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал о готовности Туркменистана к активизации сотрудничества с такими международными финансовыми институтами, как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития. В последний год мы также усилили свою работу по изучению правил и процедур вступления во Всемирную торговую организацию, добавил глава государства.

Ещё одной темой сегодняшнего обмена мнениями обозначен ход выполнения Повестки в области Устойчивого развития, где Туркменистан также готов поделиться опытом, наработанным в этом направлении.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан, полностью поддержав данную Повестку, незамедлительно приступил к осуществлению последовательных и предметных шагов по имплементации Целей Устойчивого Развития на национальном уровне.

Уже в октябре 2015 года состоялись консультации между агентствами ООН и представителями министерств и ведомств Туркменистана, в ходе которых был согласован и утверждён состав Совместной рабочей группы по адаптации Целей Устойчивого Развития.

По результатам таких консультаций было отобрано около 150 задач и порядка 200 индикаторов Целей Устойчивого Развития, утверждённых на правительственном уровне. Таким образом, согласно оценке ООН, Туркменистан стал первой страной в регионе Восточной Европы и СНГ, определившей свои приоритеты устойчивого развития для реализации в течение последующих 15 лет.

Сегодня важнейшие параметры Целей Устойчивого Развития органично интегрированы в Программу социально-экономического развития Туркменистана на период 2019–2025 годов. В экономической части этой Программы имплементация ЦУР призвана содействовать обеспечению всеобщего доступа населения к недорогому, надёжному и современному энергоснабжению, устойчивому экономическому росту и полной занятости, созданию гибкой инфраструктуры, поддержке устойчивой индустриализации и поощрению инноваций. Важнейшее значение при этом уделяется повсеместной цифровизации экономики.

Реализация Целей Устойчивого Развития в Туркменистане имеет ярко выраженную социальную направленность. Речь идёт о таких важнейших аспектах, как обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания населения, повсеместное утверждение здорового образа жизни, обеспечение полного гендерного равенства, создание условий для всеохватного, справедливого и качественного образования.

Приступая к выполнению национальных планов в различных отраслях экономики и социальной сферы, Туркменистан ответственно и неукоснительно соотносит их с экологической составляющей Целей Устойчивого Развития. Для этого страна переходит к использованию современных экологически чистых и ресурсосберегающих технологий во всех отраслях экономики: в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в других сферах.

Мы всегда чётко заявляли о своей позиции в этом вопросе: экология, окружающая среда не должны стать заложниками коммерческих выгод, какими бы привлекательными они ни казались, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что обеспечение устойчивого развития нашей страны, повышение качества жизни населения напрямую связано с решением экологических задач в регионе.

Среди них одна из главных – спасение Аральского моря. На состоявшемся в августе 2018 года в городе Туркменбаши Саммите государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) были подробно обсуждены наши усилия в этом направлении, достигнуты определённые договорённости. Таким образом, были сделаны важные шаги на пути совершенствования деятельности МФСА, повышения его эффективности.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал активнее двигаться в этом направлении, шире задействовать потенциал международного сообщества, прежде всего, ООН, её специализированных органов.

Мы выдвинули инициативу о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделения аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации Объединённых Наций. Хорошей основой для этого являются принятые в 2018 и 2019 годах резолюции Генассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», отметил глава государства.

Необходимо больше концентрировать усилия государств Центральной Азии и международных структур в обеспечении равного и справедливого доступа к водным ресурсам, продолжил глава государства. Позиция Туркменистана здесь хорошо известна: мы считаем, что рассмотрение и решение проблем водопользования должны осуществляться на основе норм международного права, взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона и при участии международных организаций.

В целом, как отметил Президент, мы ожидаем продолжения конструктивного диалога по проблематике Целей Устойчивого Развития, что предусматривает объединение стараний на международном, региональном и национальном уровнях.

В этом контексте была выражены твёрдая уверенность в расширении партнёрства Туркменистана с Программой развития ООН, ЮНИСЕФ, Всемирной организацией здравоохранения, Фондом ООН в области народонаселения, Программой ООН по окружающей среде и другими специализированными учреждениями и институтами Организации Объединённых Наций

Одной из приоритетных тем международной повестки Туркменистана в контексте реализации Повестки дня ООН до 2030 года является сотрудничество нашей страны с ЮНЕСКО, сказал далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как подчеркнул глава государства, в результате многолетней совместной работы со структурами ЮНЕСКО, её экспертами мы достигли заметных результатов. Сегодня такие памятники культуры, как «Древний Мерв», «Куняургенч», «Парфянские крепости Нисы», эпическое искусство туркменского народа «Гёроглы», туркменское национальное искусство пения и танца «Куштдепди», традиции туркменского ковроделия, внесены в Список ЮНЕСКО мирового культурного наследия человечества.

В ближайшее время мы намерены предпринять усилия для реализации потенциала сотрудничества с ЮНЕСКО в таких областях, как образование, наука, экология, спорт, сказал туркменский лидер.

Президент Туркменистана заострил особое внимание на гуманитарной проблематике. Как известно, в течение ряда лет в целях дальнейшего совершенствования в стране демократических институтов, эффективного выполнения своих обязательств в области прав человека, Туркменистан осуществляет тесное и многоплановое сотрудничество с соответствующими международными организациями.

При этом главным в нашей совместной работе является реализация принципа «Государство для человека», нацеленного на создание максимально благоприятных условий для всестороннего раскрытия потенциала человеческой личности. Мы подтверждаем наше стремление к активизации партнёрского взаимодействия с такими международными структурами, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции, Международная организация труда, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и другими организациями гуманитарной направленности, сказал глава государства.

Туркменистан вступает в юбилейный год 25-летия своего нейтралитета в обстановке мира и созидания, добрососедства, уважения и взаимопонимания со своими друзьями и партнёрами по мировому сообществу, отметил туркменский лидер в завершение речи.

Мы ясно видим свои перспективы, уверенно формируем планы развития государства и общества. Выверенный курс на широкое, многоплановое международное сотрудничество позволяет нам с оптимизмом смотреть вперёд. Нейтралитет Туркменистана – это реальность сегодняшнего дня и наше будущее, в котором открываются новые возможности для развития широкого международного партнёрства по всем направлениям.

Следуя строгой приверженности взятым на себя международным обязательствам, со всей ответственностью заявляем о своей готовности к широкому и активному сотрудничеству с международными организациями во имя достижения общих созидательных целей, — подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов.