Международная конференция с участием Президента Туркменистана открылась в Ашхабаде

Сегодня в Ашхабаде при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова открылась международная конференция «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития».

Форум посвящён празднованию 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

По случаю юбилея внешнеполитического статуса в нашей стране и за рубежом в течение всего 2020 года под девизом «Туркменистан – родина Нейтралитета» пройдёт серия различных мероприятий, череду которых открыла нынешняя конференция.

Утром глава государства прибыл к отелю «Огузкент», где собрались участники форума — представители авторитетных международных и региональных организаций, дипломатических кругов, руководительский корпус страны, а также представители отечественных и зарубежных средств массовой информации.

В фойе отеля Президент Туркменистана поприветствовал глав всех делегаций, представляющих Организацию объединенных наций и ее отдельные структуры, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейский союз в целом.

Затем состоялась церемония фотографирования участников на фоне официального баннера этого события, после чего все проследовали в зал заседаний, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.