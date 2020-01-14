Встреча с Директором Регионального офиса ФАО прошла в МИД Туркменистана

Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Директором Регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виорелем Гуцу, прибывшим в Туркменистан для участия в Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития».

В ходе переговоров были рассмотрены предложения по разработке совместных проектов и программ, успешное осуществление которых призвано оказывать позитивное влияние на соседние страны ввиду благоприятного географического расположения Туркменистана.

Стороны детально обсудили приоритетные направления сотрудничества с ФАО, текущие проекты и программы в области содействия развитию сельского хозяйства и разрешения проблем, связанных с продовольственной безопасностью в глобальном контексте. Была подчеркнута активная роль Туркменистана в международных процессах нацеленных на защиту экологии и рациональное использование природных ресурсов, сообщает сайт министерства иностранных дел Туркменистана.