В МИД Туркменистана прошла встреча с главой регионального Офиса УНП ООН

Сегодня в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел с главой регионального Офиса Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) г-жой Ашиттой Миттал.

Туркменская сторона выразила благодарность региональному представителю УНП ООН за принятие приглашения к участию в Международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития», посвященной 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана и активное участие представителей УНП ООН в различных международных мероприятиях, проводимых в нашей стране.

Отметив результативность двустороннего сотрудничества, обсуждалась возможность проведения различных мероприятий совместными усилиями Правительства Туркменистана и УНП ООН.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения сотрудничества между Туркменистаном и УНП ООН, сообщает сайт МИД Туркменистана.