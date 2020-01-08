Туркменское предприятие расширяет выпуск огнеупорного кирпича

Полторы тысячи тонн шамотного огнеупорного кирпича изготовлено на заводе железобетонных изделий ПО «Türkmendemirbeton», сообщает сайт «Туркменистан: золотой век».

Согласно информации, предприятие, расположенное в Бюзмеинском этрапе столицы, пока единственное в стране, выпускающее термостойкий кирпич для реконструкции и строительства промышленных печей и каминов. В этом году предприятие планирует выпустить 3500 тонн этого востребованного материала.

Как сообщает источник, при производстве огнеупорного кирпича в качестве основного компонента используется тугоплавкие каолиновые глины с месторождения в Балканском велаяте. Использование шамотного сырья позволяет получать продукцию, выдерживающую температуру более 1200 градусов, а также многократные циклы нагрева и охлаждения.

Продукция специализированного участка, открывшегося несколько месяцев назад, пользуется широким спросом, говорится в информации.