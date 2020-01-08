Открыта аккредитация для представителей СМИ на чемпионат Азии по футзалу-2020 в Ашхабаде

Азиатская конфедерация футбола открывает прием заявок на предоставление квот на аккредитацию корреспондентов, фотографов и редакторов печатных и электронных изданий на чемпионат Азии по футзалу-2020 в Ашхабаде, сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.

Согласно информации, все средства массовой информации проходят процесс аккредитации самостоятельно. Каких-либо специальных возможностей для стран-участниц турнира нет. Прием заявок на аккредитацию завершится 4 февраля 2020 года.

СМИ, желающие осветить это событие, должны зарегистрироваться и подать заявку на аккредитацию онлайн через учетную запись AFC Media Channel. Для получения доступа к медиаканалу АФК необходимо перейти по ссылке www.media.the-afc.com.