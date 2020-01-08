Медицинская конференция, посвящённая году Нейтралитета, состоялась в Ашхабаде

В Ашхабаде в Государственном медицинском университете Туркменистана им. Мырата Гаррыева состоялась научная конференция, приуроченная провозглашению 2020 года годом «Туркменистан ― родина Нейтралитета», сообщает SNG.Today.

Согласно информации, на конференции был отмечен высокий уровень развития медицины во всех её отраслях за все годы существования нейтрального Туркменистана.

Как сообщает источник, также был обсуждён вопрос подготовки медицинских кадров, непрерывности этого процесса, совместной работе научной деятельности вузовского профессорско-преподавательского состава, студентов и клинических специалистов со специалистами других вузов и научно-исследовательских центров.

Участники конференции отметили, что основная цель проводимой Президентом Туркменистана политики в области здравоохранения — это улучшение здоровья населения, совершенствование инфраструктуры медицины, развитие инноваций, внедрение в медицинскую практику новейших методов диагностики и лечения, укрепление в обществе принципов здорового образа жизни, развитие спорта, развитие международного сотрудничества и конечно подготовка высококвалифицированных медицинских специалистов.

«Государственный медицинский университет Туркменистана, расположенный в городе Ашхабаде очень тесно сотрудничает с Астраханским государственным медицинским университетом Российской Федерации. Делегация этих медицинских учебных заведений регулярно проводит совместные научно-практические конференции, на которых обсуждаются такие темы, как «Актуальные вопросы экономики и управления здравоохранением», частные узкопрофильные темы, например, «Кардиология», «Онкология», «Экология человека и гигиена окружающей среды» и другие», отметила в своем выступлении представитель Минздрава Айна Ягшиева.