В Туркменистане вышел в свет очередной номер журнала «Национальная армия»

Очередной номер журнала «Национальная армия» («Milli goşun») Министерства обороны Туркменистана вышел в свет, сообщает сегодня Государственное информагентство.

Общественно-политическое, военно-историческое и научно-методическое издание нацелено на патриотическое воспитание молодёжи, ознакомление широкой общественности с реализацией военной реформы, носящей исключительно оборонительный характер.

Среди авторов публикаций – офицеры и военнослужащие по призыву, а также специалисты, изучающие историю военного дела в Туркменистане.

Очередной выпуск журнала открывает текст Закона Туркменистана «Об учреждении медали «Türkmen edermen», принятого в конце минувшего года. Эта госнаграда призвана увенчать личное мужество и самоотверженность, проявленные военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов в деле защиты государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя независимого нейтрального Туркменистана.

Один из материалов номера посвящён празднованию в нашей стране Международного дня нейтралитета, базовым принципам сотрудничества Туркменского государства на международном пространстве, его внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности.

Обширный материал знакомит читателей с творческими и профессиональными состязаниями среди военнослужащих Вооружённых Сил, которые были проведены в год под девизом «Туркменистан – Родина процветания». Описаны этапы и подведены итоги таких конкурсов, как «Офицер-воспитатель года», «Лучший военный оркестр», «Военный психолог года» и др.

Вниманию читателей также представлена статья, знакомящая с работой по цифровизации Вооружённых Сил страны. По инициативе главы государства создаётся специализированный цифровой образовательный портал, объединяющий Военный институт, Военно-морской институт и специализированные военные школы Министерства обороны Туркменистана. В процесс боевой подготовки военнослужащих внедряются различные технологии дополненной и виртуальной реальности.

Вызовет интерес и статья, посвящённая подготовке солдат-десантников, о которой автору материала подробно рассказал в интервью один из опытных военных инструкторов. В продолжение номера – публикация о совершенствовании программ подготовки военнослужащих танковых войск. Как подчёркивается в статье, при их составлении, в первую очередь, учитываются возросшие возможности новейшего цифрового оборудования. Получив теоретические знания, танкисты Вооруженных Сил страны приступают к занятиям на специальных тренажерных комплексах с технологией 3D.

В новом номере издания публикуется материал об осенней призывной кампании-2019. В статье подробно рассказывается о процедурах призыва на военную службу и увольнения в запас, описаны первые дни военнослужащих по призыву в Национальной армии и церемония принятия военной присяги.

Центральный разворот издания украсили небольшие интервью увольняющихся в запас военнослужащих, которые делятся опытом, полученным во время службы по призыву, планами на будущее.

В материалах рассказывается также о страницах истории нашего народа, об открытиях и изобретениях древних туркменских учёных. Здесь размещена и научная статья об особенностях туркменской сабли.

Отличительная особенность журнала – высококачественные фотографии и инфографика. Журнал «Национальная армия» выходит на туркменском языке один раз в квартал и предназначен для широкой читательской аудитории.