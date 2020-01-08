В Вене состоятся Туркмено-австрийские деловые переговоры

Очередное заседание Туркмено-австрийского общества, в котором примут участие деловые круги европейских стран, состоится в Вене 10 января, сообщает Trend.

Ожидается, что в мероприятии примут участие такие компании, как Sigmapharm Arzneimittel, DiproMed, BS Global, GESSCON, TECHCON, Gebrüder Weiss East plus, Liebherr-Werk Nenzing, Kapsch TrafficCom, BertschLaska Produktions-und Handels и Waagner Biro. Все они на протяжении многих лет активно работают с туркменскими партнёрами в различных секторах экономики и заинтересованы в продолжении плодотворного сотрудничества с Туркменистаном и дальнейшей реализации совместных проектов, говорится в информации.

Как сообщает источник, в настоящее время ведутся переговоры об установлении деловых контактов между Туркменским акционерным коммерческим банком «Рысгал» и «Raiffeisen Bank International» – ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.